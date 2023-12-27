    Avon решил не продавать активы в России

    Avon ведет деятельность и в Эстонии. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Международный косметический концерн Avon, объявивший более полутора лет назад о прекращении инвестиций в Россию, пока решил не уходить из страны, пишет «Коммерсантъ».

    О том, что основанный в США концерн Avon, принадлежащий с 2020 года бразильской Natura & Co, отказался от продажи бизнеса в РФ, рассказали два источника «Ъ» на рынке. Весной 2022 года после начала российско-украинского военного конфликта в Avon заявили, что приостанавливают инвестиции в российский бизнес.
    О полном уходе компании из страны официально не говорилось. Но в апреле 2023 года концерн начал подготовку к продаже своего единственного в стране предприятия в подмосковном Наро-Фоминске, находящегося на балансе ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» – управляющей структуры Avon в РФ.
    По словам источников, покупателю планировалось передать и права на бренд Avon, но записанный кириллицей. Переговоры начались с пулом инвесторов, среди которых были Natura Siberica и ГК «Арнест» Алексея Сагала, выкупившая в августе 2023 года активы Heineken.
    В ноябре претенденты направили Avon «обязывающее предложение о покупке», но Natura & Co заявила, что решила не продавать активы и оставить бизнес в России.
    Стоимость активов Avon по всему миру по итогам 2022 года составила $1,01 млрд. По данным «Infoline-Аналитики», в РФ бренд занимает второе место среди косметических компаний, работающих по схеме прямых продаж, после Faberlic. Выручка «Эйвон Бьюти Продактс Компани» по итогам 2022 года составила 13,89 млрд руб. без НДС, следует из данных СПАРК.
    Именно это и налаженная система прямых продаж вызвали интерес у потенциальных покупателей к бизнесу Avon, говорит собеседник «Ъ», знакомый с ходом переговоров. Отказ компании от продажи активов в России он объясняет тем, что правкомиссия по иностранным инвестициям сейчас требует от уходящих из страны зарубежных компаний продавать активы с дисконтом вплоть до 50%.

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