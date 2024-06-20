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Ярослав Тавгень

20 июня 2024 в 3:00









Новая фирма Хейти Хяэля в Силламяэ планирует построить завод по переработке отходов

Фото: Андрас Кралла

Хейти Хяэль с несколькими партнерами создал в мае компанию Sillamäe Tehased, позже переименованную в Greenful SIP OÜ. Это предприятие по переработке текстильных отходов: предприниматели планируют к 2026 году построить завод по переработке отходов в стройматериалы.

С 1 января 2025 года в ЕС вступит в силу директива, обязывающая каждую страну-член ЕС раздельно собирать отходы от текстильной промышленности и отдавать их в переработку. По словам Хейти Хяэля, это создало нишу для бизнеса.

«В Эстонии излишек текстильных отходов составляет 35 тысяч тонн в год. В Финляндии итого больше - 150 тысяч. Спрос на их переработку чудовищный», - говорит Хяэль.

Чтобы удовлетворить этот спрос, Хяэль решил инвестировать в группу компаний Greenful, занимающейся переработкой отходов от текстиля, резины и пластика.

Как сказано на сайте группы, Greenful планирует с середины этого года начать перерабатывать 5000 тонн текстильных отходов в год. К 2026 году планируется довести этот объем до 50 000 тонн в год, а к 2030 году - до полумиллиона тонн.

По словам Хяэля, новое предприятие (Greenful SIP OÜ) планирует к 2026 году построить завод площадью 40 тысяч квадратных метров и создать 150 новых рабочих мест. Предприятие в самом начале пути: по словам Хяэля, еще даже не начался этап проектирования.

Сам Хяэль выступит только в качестве инвестора (сколько денег он вложит, он пока не знает) - реализовывать проект будут его партнеры. Речь идет о Тоомасе Алликасе ( основателе Greenful) а также предпринимателях Тыну Пуйдак, Андрес Мяннико и сыне Хейти Хяэля Маркусе.

Компания Greenful SIP создана 21 мая, ее капитал сейчас составляет 10 тысяч евро. Она зарегистрирована по адресу Кеск, 2 в Силламяэ, то есть на территории используемой и принадлежащей порту Силламяэ (Sillamäe Sadam AS).

Хяэлю (точнее, его компании Kasperwiki Laevaomanikud OÜ) принадлежит 20% предприятия, еще 40% владеет Kruvi OÜ (владелец - Тыну Пуйдак). Оставшаяся доля принадлежит Greenful Holding B.V. (формально это нидерландское предприятие, но владеет и управляет им основатель всего этого бизнеса Тоомас Алликас).

Алликас основал Greenful в 2019 году. Данный бренд представлен несколькими юридическими лицами (как в Эстонии так и в Нидерландах), в названии которых есть это слово. Основная деятельность Greenful - производство строительных материалов из текстильных отходов.

Тыну Пуйдак — владелец, совладелец, член правления или доверительный партнер в десятках эстонских компаний. Среди них крупнейшие по обороту функционируют в сегменте гостиничного бизнеса — Nordic Hotels OÜ и Sootel OÜ.

К этому бизнесу также имеет отношение Андрес Мяннико, который вместе с сыном Хейти Хяэля Маркусом входит в правление компании Greenful Estonia, созданной 20 мая.

Мяннико явлеятся членом правления в нескольких компаниях, среди которых самый большой оборот у Kaupmehe Raamatupidajad OÜ (400 тысяч евро), занимающейся бухгалтерским учетом и финансовыми консультациями.

Маркус Хяэль входит в правление фирмы Hundipea OÜ, занимающейся строительством в Таллинне первого «климатически нейтрального» квартала Хундипеа и являющейся также совладельцем Greenful Sillamäe.