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Грегор Алакюла

25 июня 2024 в 5:58









Холодный товар нарасхват: производитель мороженого в мае установил рекорд продаж

Если на улице тепло, то мороженое продается хорошо, сказал производитель мороженого в программе “Kuum tool“. Фото: Raul Mee

Продажи мороженого больше всего зависят от теплой погоды, это аргумент номер один, говорит руководитель фирмы по производству мороженого Jäämari Вирго Тууль в передаче «Kuum tool».

«Летом мы делаем около 70% от оборота», - сказал Тууль, добавив, что из-за теплого и долгого мая компания достигла рекордного месячного оборота в своей истории.