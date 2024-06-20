Эпицентр

Полина Волкова

20 июня 2024 в 8:51









Продавец мяса с гигантскими долгами продолжает деятельность под новым юридическим лицом

Estonian Meat House, как и прежде, работает на рынке Балтийского вокзала, но теперь за ним стоит другое юридическое лицо. Фото: Facebook

Известный продавец мяса Estonian Meat House погряз в долгах и движется к банкротству. Руководство компании же пытается продолжить деятельность под новым юридическим лицом.

Посетители рынка Балтийского вокзала наверняка знакомы с мясным прилавком Estonian Meat House, на рынке он работает с момента открытия нового здания. Компания рекламирует себя как гурмэ-мясной магазин, где предлагают стейки, собственноручно изготовленные сырые колбасы и другие деликатесы.

Ранее у компании было свое производство и второй магазин в Тарту, и она также занималась оптовыми продажами, в том числе в Скандинавские страны. Оборот рос, достигнув в пиковом 2020 году почти 6 миллионов евро. В последнем годовом отчете компания описывала большие планы – выйти на сети розничной торговли и расширить производство. Эти планы, однако, не осуществились.

Фирма начала утопать в долгах, сначала перед поставщиками, а затем и перед Налогово-таможенным департаментом. В настоящее время накопившаяся с весны налоговая задолженность компании составляет 170 000 евро. По словам члена правления фирмы Мартина-Йоргена Галера, в апреле было подано ходатайство о начале процесса санации, но суд его не принял. Вместо этого был назначен временный банкротный управляющий.

Неожиданный спад

«Ну, это сложные времена. Началось с ковида и закончилось энергетическим кризисом», – пояснил руководитель и совладелец Estonian Meat House Мартин-Йорген Галер причины финансовых трудностей.

Партнеры компании, однако, приводят и другие причины. «Нам они сказали, что у них были проблемы с экспортными партнерами, что они попали в какую-то плохую ситуацию и поэтому не смогли нам заплатить», – рассказал Александр Козик, член правления Fijom Pluss, компании, которая поставляла мясо Estonian Meat House. В конце концов фирме удалось взыскать свой долг через суд: «Они занимались оптовыми продажами на экспорт /.../ что-то было не так с товаром или что-то в этом роде».

«Ну, экономическая деятельность, я думаю», – прокомментировал проблемы компании предприниматель из Южной Эстонии Эгрит Вийткин, чья агропромышленная корпорация EKSO была основателем и крупным акционером Estonian Meat House.

По словам Вийткина, у него не было обзора ежедневной деятельности компании, поскольку управлением занимался Галер, а EKSO была в роли инвестора. На данный момент Вийткин вышел из предприятия.

«Мы не утверждали экономические отчеты и не видели документов, так что у нас нет внутреннего (взгляда)», – пояснил он. Последний отчет Estonian Meat House представлен за 2021 год.

Рождение двойника

За несколько месяцев до подачи ходатайства о санации Галер создал новую компанию, которая частично продолжила деятельность Estonian Meat House. С одной стороны, такой шаг выглядит как попытка спасти компанию, с другой – как скрытый переход, при котором долги остаются на одном юридическом лице, а деятельность продолжается на другом.

«Необходимо было разграничить различные направления деятельности», – объяснил Галер создание новой компании.

Так, в ноябре была основана EMH Group, которая торгует на рынке Балтийского вокзала за тем же прилавком и под той же торговой маркой, что и прежняя компания. Новая фирма переняла также веб-сайт и адрес электронной почты Estonian Meat House, прежними остались даже чеки. В компании числятся шесть сотрудников, а ее оборот в первом квартале составил около 300 000 евро.

Новой компании, а точнее – ее материнской фирме MP Holdings – перешел также товарный Estonian Meat House, то есть название бренда и графическое оформление, следует из данных Эстонского бюллетеня товарных знаков (Eesti Kaubamärgileht). Сам Галер же уверил Äripäev, что товарный знак остался у старой компании.

Ситуация, при которой новая компания того же владельца продолжает бизнес старой компании в тех же помещениях под тем же брендом, может указывать на скрытый переход бизнеса. По словам Галера, EMH Group не получила никакого имущества или действующих контрактов от старой компании. Он, якобы, только приобрел по рыночной цене небольшое количество инвентаря, что помогло старой компании оплатить счета поставщиков.

«Найдено наилучшее возможное решение текущей ситуации с учетом интересов компании и поставщиков, – объяснил он создание новой компании. – Мы верим, что предпринятые шаги и реструктуризация были коммерчески правильными шагами».

Собственники разделили бизнес

В то же время изменения происходили и со старым юридическим лицом. Концерн ESKO Вийткина вышел из Estonian Meat House, и единственным владельцем остался Галер. «Два партнера разделили свои активы», – прокомментировал Вийткин, добавив, что вышел и из другой компании, где они с Галером были совместными владельцами – производителя строительных материалов Arc Stone.

По словам Вийткина, речь идет о сделке купли-продажи: «Мы хотим сосредоточиться на своих делах, он – на своих».

Estonian Meat House также изменил название – теперь компания называется MH Frantsiis. Изменился и адрес, в соответствующей графе указана квартира в Таллинне.

Продажами на рынке Балтийского вокзала занимается новая компания Галера, а в старой компании осталась та часть бизнеса, которая связана с производством, пояснил он. По данным Инфобанка Äripäev, оборот прежней компании в первом квартале составил 100 000, однако там работал лишь один человек.

Вийткин же незадолго до сделки основал новую мясопроизводственную компанию. Работает она в тех же помещениях, которые его концерн ранее сдавал в аренду Estonian Meat House. Это совершенно новая компания, которая никак не связана с Estonian Meat House, сказал Вийткин.

Кто вернет долги?

Estonian Meat House, теперь MH Frantsiis, задолжала почти 200 000 евро. Неизвестно, есть ли у компании средства для погашения долгов. На момент публикации статьи Äripäev не удалось получить ответ от временного банкротного управляющего.

Недвижимости у компании нет. Производственное здание в Вастсе-Куусте, где работала компания, принадлежит концерну Вийткина. По словам Вийткина, Estonian Meat House арендовала там производственные помещения и даже осталась должна за аренду. «У нас тоже есть требования. Мы будем следить за процессом банкротства», – подчеркнул Вийткин.

«Надеюсь, что он (Галер – прим.) все-таки будет бороться и выйдет из этой ситуации, так как у нас тоже есть экономический интерес», – добавил он.

По словам Галера, для него стал неприятным сюрпризом тот факт, что суд не удовлетворил ходатайство о санации Estonian Meat House: «Мы надеемся, что ситуация разрешится независимо от отклонения ходатайства на санацию».

При этом Галер добавил, что финансовые трудности начались и у новой компании, поэтому рынок Балтийского вокзала расторг с ними договор аренды. На вопрос, будет ли теперь закрыт прилавок на рынке Балтийского вокзала, Галер не ответил.

Продолжение деятельности на тех же площадях указывает на скрытый переход

По оценке экспертов, с которым пообщался Äripäev, скрытый переход бизнеса нарушает интересы кредиторов, поскольку долги остаются на старом юридическом лице, а деятельность продолжается на новом. Поэтому закон предусматривает, что долги также должны переходить на новое юридическое лицо.

Однако не так просто установить, действительно ли произошел скрытый переход, поскольку необходимо понять, какие активы и в каком объеме были переданы новому юридическому лицу.

По словам присяжного адвоката TGS Baltic Пеэтера Вийрсалу, важно определить, сохранил ли экономический субъект свою идентичность.

Факторы, помогающие выявить скрытый переход:

Перешло ли новой компании материальное имущество, то есть здания и движимое имущество?

Стоимость нематериальных активов на момент перехода.

Перешла ли к новому работодателю большая часть сотрудников?

Произошел ли переход клиентов?

Сходство деятельности до и после перехода.

Была ли деятельность приостановлена и если да, то на какой срок?

Если кредиторы подозревают, что произошел скрытый переход, они могут предъявить требования уже новому юридическому лицу. «Закон устанавливает, что передающая компания и компания-правопреемник солидарно отвечают перед кредиторами за обязательства, возникшие до передачи предприятия», – пояснил присяжный адвокат DEM Advokaadibüroo Ало Пормейстер.