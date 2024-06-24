ЕЦБ не исключает резкого роста цен

Европа может столкнуться с новым ценовым шоком, поэтому Европейский центральный банк (ЕЦБ), принимающий решения по процентным ставкам, предпочитает не давать поспешных обещаний, а ориентироваться по свежим данным.
Новый риск инфляции означает, что ЕЦБ должен оставаться гибким в отношении процентных ставок, сообщает Bloomberg со ссылкой на члена правления ЕЦБ Изабель Шнабель.
Шнабель заявила в воскресенье в Германии, что, учитывая текущую ситуацию, путь к снижению инфляции может оказаться «несколько неровным». «Мы описываем это как сложный последний этап», — пояснила она.
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