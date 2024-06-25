    ДВ и Британский совет запускают бесплатную финансовую академию для детей

    Фото: Shutterstock

    «Деловые ведомости» при поддержке Британского совета (British Council) запускают Академию финансовой грамотности для русскоязычных школьников в возрасте от 12 до 15 лет. Участие в академии благодаря спонсору будет для школьников бесплатным.

    «Не все рождены быть предпринимателями, так же как и не все хотят быть музыкантами, учеными или спортсменами. Однако жизнь всех без исключения, вне зависимости от профессии, знаний и возможностей, зависит от финансов. Кто бы ты ни был, но с деньгами лучше, чем без них», - говорит преподаватель академии, биржевой редактор ДВ и инвестор Дмитрий Фефилов, преподававший финансовую грамотность в «Открытой школе».
    «Финансовая грамотность дает не только возможность держать под контролем свое благосостояние, но и предоставляет огромный выбор возможностей для поиска «своего» комфортного источника дохода. Кто-то умеет зарабатывать, кто-то экономить, а кто-то грамотно инвестировать», - поясняет он.
    «Мы читаем новости о том, что только за первые две недели апреля мошенники в Харьюмаа украли у доверчивых людей свыше 100 000 евро. Мы видим, как некоторые предприниматели сулят баснословную доходность, которой просто не может быть, и понимаем, что люди опять останутся без своих денег. Нам бы хотелось научить детей чуть лучше разбираться в финансовом мире, а заодно рассказать им о той работе, которую делают экономические журналисты», - говорит руководитель и лектор академии Олеся Лагашина.
    В рамках двухмесячного курса, который будет проходить по субботам в сентябре и октябре в таллиннском офисе Äripäev, школьники узнают, сколько стоят деньги, почему цены растут, зачем нужны налоги и банки, что такое акции и облигации, как составляют бюджет, сколько стоит школа и откуда берется пенсия, что продают предприниматели и что могут продавать сами школьники.
    Также в ходе занятий речь пойдет о том, как накопить первичный капитал, даже если у вас маленький доход, как управлять личными финансами, обезопасить свои деньги от мошенников и во что стоит или не стоит их вкладывать. А чтобы школьникам было понятно, интересно и полезно, разбираться в этих непростых темах мы будем с помощью практики, личных примеров, игр, групповых и индивидуальных заданий.
    Первые шаги на пути к финансовой свободе можно сделать, заполнив анкету и прислав нам заявку не позднее 31 июля. Ознакомиться с программой академии и зарегистрироваться можно здесь.
    Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь написать нам: [email protected] и [email protected].

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