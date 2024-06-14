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14 июня 2024 в 8:38









«Деловые ведомости» запускают цикл авторских экскурсий о бизнесе прежнего Таллинна

Автор экскурсионных маршрутов Алексей Шишкин Фото: Лийз Трейманн, Алена Ценно

Редакция «Деловых ведомостей» запускает цикл авторских экскурсий «Деловая жизнь прежнего Таллинна». Журналист ДВ, популярный писатель и лектор Алексей Шишкин проведет желающих по трем уникальным маршрутам в центре столицы, рассказывая о деловых людях и деловых схемах прошлого.

Три маршрута охватят популярный приморский район Каламая (экскурсии состоятся 9 июля и 17 сентября), Старый Город (23 июля и 6 августа) и кварталы Кесклинна от Ротерманни до Тынисмяги (20 августа и 3 сентября).

«Мы открыли продажи мест на первую деловую экскурсию по Каламая в конце мая и распродали все места всего за шесть дней. Я думаю, это хороший показатель интереса русскоязычной публики к истории Эстонии вообще и эстонской экономике в частности. А еще несколько дней спустя я по приглашению EKA за день провел в Нарве четыре экскурсии для гостей „Дня художника“ на Кренгольме. Их посетили 160 человек. Уверен, что публику заинтересуют и новые маршруты ДВ в Таллинне, а в перспективе и в Ида-Вирумаа», — говорит автор маршрутов Алексей Шишкин.

В начале ХХ века Таллинн переживал экономический бум: в городе воздвигались целые улицы новых домов, росли заводы и фабрики, появлялись новые, причудливые для своего времени, но привычные нам сегодня формы бизнеса. О том, каково было «делать деньги» — рубли, марки и кроны в Эстонии 1900-1930-х, кто этим занимался, как росли и рушились состояния, вы узнаете на авторских экскурсиях журналиста ДВ Алексея Шишкина.

9 июля 18:30. Бизнес в стиле ар-деко: деловой мир Каламая начала ХХ века и его наследие 23 июля 18:30. Старый Город — предприимчивое сердце Таллинна 6 августа 18:30. Старый Город — предприимчивое сердце Таллинна 20 августа 18:30. От Ротерманни до Тынисмяги: дела, дельцы и темные делишки в таллиннском «сити» 3 сентября 18:30. От Ротерманни до Тынисмяги: дела, дельцы и темные делишки в таллиннском «сити» 17 сентября 18:30. Бизнес в стиле ар-деко: деловой мир Каламая начала ХХ века и его наследие