Livonia продает посредника спортивных услуг Stebby французам

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе инвесторов ожидают несколько важных событий. На Таллиннской бирже пройдут собрания акционеров Baltic Horizon Fond, Modera, Saunum и Robus Group. Кроме того, ежегодное собрание акционеров проведет Nvidia.

На этой неделе инвесторов ожидают несколько важных событий. На Таллиннской бирже пройдут собрания акционеров Baltic Horizon Fond, Modera, Saunum и Robus Group. Кроме того, ежегодное собрание акционеров проведет Nvidia.