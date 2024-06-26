Livonia продает посредника спортивных услуг Stebby французам
Два года назад три инвестора совместно с фондом Livonia выкупили Stebby.Фото: Stebby
Частный инвестиционный фонд Livonia Partners, владевший половиной посредника спортивных услуг Stebby, продал свою долю французской компании Up Group.
«Stebby стала успешной историей роста для Livonia. Рынок поддержки благосостояния сотрудников в странах Балтии находится в зачаточном состоянии, поэтому нас увлек интерес и видение Up Group», — сказала руководитель инвестиционного направления Livonia Partners Маарья Пярс в пресс-релизе.
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