    Оборот Bolt вырос в прошлом году на треть

    Такси Bolt.Фото: Andras Kralla

    Технологическая компания Bolt в прошлом году заработала более 90 миллионов евро убытков при обороте 1,7 миллиарда евро. Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг сообщил, что в прошлом году были сделаны инвестиции в расширение, и рыночная доля всех услуг выросла. Количество ресторанов, продающих еду через Bolt, увеличилось на четверть, и компания начала предлагать аренду автомобилей в Литве и Германии.

    Выручка компании выросла на 37%, достигнув 1,7 миллиарда евро, а чистый убыток составил 92 миллиона евро, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее. Денежные резервы компании составляют 325 миллионов евро, а краткосрочные обязательства — 253 миллиона евро, т.е. текущий убыток может быть покрыт за счет имеющихся резервов. В мае Bolt также получил от банков кредит в размере 220 миллионов евро.

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