Оборот Bolt вырос в прошлом году на треть

Технологическая компания Bolt в прошлом году заработала более 90 миллионов евро убытков при обороте 1,7 миллиарда евро. Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг сообщил, что в прошлом году были сделаны инвестиции в расширение, и рыночная доля всех услуг выросла. Количество ресторанов, продающих еду через Bolt, увеличилось на четверть, и компания начала предлагать аренду автомобилей в Литве и Германии.
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