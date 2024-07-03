ЕС намерен ввести пошлины на товары с Temu, Shein и AliExpress

Рейтинги и индексы – наши виртуальные золото и нефть
Эстонии необходимо быть в верхних строчках всех рейтингов уже хотя бы потому, что это повод для глобальных СМИ лишний раз нас упомянуть и заставить инвесторов задуматься об этой неведомой стране, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Эстонии необходимо быть в верхних строчках всех рейтингов уже хотя бы потому, что это повод для глобальных СМИ лишний раз нас упомянуть и заставить инвесторов задуматься об этой неведомой стране, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.