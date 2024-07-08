Не все стремятся к звездам: малый бизнес в Южной Эстонии ставит скромные цели

Алексей Шишкин: оборонный налог – горькая пилюля. «Докторам» нужны убедительные доказательства ее эффекта
Журналист «Деловых ведомостей» Алексей Шишкин уверен, что Эстонии необходимо найти средства для роста расходов на оборону, и оборонный налог тут – одна из очевидных мер. Но на третий год экономического кризиса проглотить такую «пилюлю» избирателям не будет легко, а потому правительству нужно быть убедительным в своих решениях как никогда прежде.
Журналист «Деловых ведомостей» Алексей Шишкин уверен, что Эстонии необходимо найти средства для роста расходов на оборону, и оборонный налог тут – одна из очевидных мер. Но на третий год экономического кризиса проглотить такую «пилюлю» избирателям не будет легко, а потому правительству нужно быть убедительным в своих решениях как никогда прежде.