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dv.ee

9 июля 2024 в 9:47









Эксперты: кризис – отличное время для стартапов

Наибольшие инновации всегда происходят во времена кризисов, считают эксперты. Фото: Andras Kralla

Хотя экономический кризис может стать сдерживающим фактором для многих начинающих предпринимателей, эксперты Luminor утверждают, что кризис можно обратить себе на пользу. Ведь во время кризиса в различных отраслях появляются слабые места, которые стартапы могут либо исправить, либо изменить.

«Рецессия длится уже почти два с половиной года, что может заставить начинающего предпринимателя почувствовать, что заниматься бизнесом вообще не стоит, но на самом деле это хорошее время для старта. Ряд отраслей находится в тяжелом положении, и если есть кто-то, кто может сделать жизнь этих предпринимателей лучше, они готовы за это заплатить», – сказал руководитель отдела корпоративного банкинга Luminor в Эстонии Индрек Юлге.