    Рийгикогу обсудит ужесточение правил в отношении э-сигарет и никотиновых подушечек

    Иллюстративное фото. Фото: Zeynep Demir Aslim

    В пятницу на заседании комиссии Рийгикогу по делам Европейского Союза пройдет открытое обсуждение упорядочивания правил в отношении новых никотиновых продуктов на уровне ЕС.

    По словам председателя комиссии Лийзы Пакосты, основной тревожащий фактор в Эстонии – рекордно высокое на мировом уровне потребление электронных сигарет.

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