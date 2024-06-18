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dv.ee

18 июня 2024 в 8:59









«Говорить о винной культуре запрещено!» Производители вина ждут поддержки государства

Фото: Fenea Silviu

По данным Департамента статистики и Института конъюнктуры, производство фруктового и ягодного вина в Эстонии в 2023 году сократилось на 57% по сравнению с предыдущим годом. Представители сектора считают, что государство недостаточно поддерживает местных виноделов, пишет Ärileht.

Местное виноделие составляет относительно небольшую часть общего производства алкогольных напитков в Эстонии. В 2023 году в Эстонии было произведено 148,67 миллиона литров алкогольных напитков, при этом доля фруктовых и ягодных вин в общем объеме производства составила всего 1,7%. Несмотря на это, фруктовые и ягодные вина занимают важное место в культуре и истории Эстонии, считает член правления MTÜ Eesti Veinitee Тийна Куулер.