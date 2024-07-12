Новости

dv.ee

12 июля 2024 в 10:53









Немецкий ИИ-стартап инвестирует в Эстонию 70 млн евро

Соучредитель и гендиректор Helsing Гундберт Шерф на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Фото: Helsing

Немецкая компания Helsing, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта в сфере обороны, планирует в течение ближайших трех лет инвестировать 70 миллионов евро в свое эстонское подразделение.

Так, немецкий стартап объявил о создании компании Helsing Estonia для расширения своей деятельности и присутствия в Балтийском регионе. Стратегическое расширение связано с целью Helsing обеспечить сдерживание и защиту восточного фланга НАТО, сообщили в компании. Кроме того, немцы намерены обеспечить балтийскую оборонную промышленность современными возможностями искусственного интеллекта.