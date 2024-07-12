    Немецкий ИИ-стартап инвестирует в Эстонию 70 млн евро

    Соучредитель и гендиректор Helsing Гундберт Шерф на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.Фото: Helsing

    Немецкая компания Helsing, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта в сфере обороны, планирует в течение ближайших трех лет инвестировать 70 миллионов евро в свое эстонское подразделение.

    Так, немецкий стартап объявил о создании компании Helsing Estonia для расширения своей деятельности и присутствия в Балтийском регионе. Стратегическое расширение связано с целью Helsing обеспечить сдерживание и защиту восточного фланга НАТО, сообщили в компании. Кроме того, немцы намерены обеспечить балтийскую оборонную промышленность современными возможностями искусственного интеллекта.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Делов-то: компетентен ли Михал? Расходы сокращаем?
Эстонский производитель напитков выходит на рынок Южной Кореи
В понедельник Кая Каллас может объявить о своей отставке
Эпицентр
«Справедливо, если бы о сделках знали и другие». Промышленники комментируют тайные соглашения Рауля Кирьянена с государством
Тайные сделки Рауля Кирьянена с государством создали его предприятию Graanul Invest комфортные условия для расширения и развития. Конкуренты не против того, что государство поддерживает бизнес, но пребывают в недоумении от того, почему оно делает это тайно.
Тайные сделки Рауля Кирьянена с государством создали его предприятию Graanul Invest комфортные условия для расширения и развития. Конкуренты не против того, что государство поддерживает бизнес, но пребывают в недоумении от того, почему оно делает это тайно.
Все большие материалы
Инвестор
В рамках программы опционов на рынок выйдут 10 000 дополнительных акций Modera
Компания по разработке программного обеспечения Modera в рамках программы опционов для сотрудников введет в обращение дополнительно 10 000 акций.
Компания по разработке программного обеспечения Modera в рамках программы опционов для сотрудников введет в обращение дополнительно 10 000 акций.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: компетентен ли Михал? Расходы сокращаем?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают нового премьер-министра и его предложение затянуть пояса госбюджета на три года, кризис в СМИ, раздувание бюджета и откладывание сроков Rail Baltic, а также отчет ОЭСР, где говорится, что жители Эстонии не доверяют нашим политикам и подозревают их в коррупции.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают нового премьер-министра и его предложение затянуть пояса госбюджета на три года, кризис в СМИ, раздувание бюджета и откладывание сроков Rail Baltic, а также отчет ОЭСР, где говорится, что жители Эстонии не доверяют нашим политикам и подозревают их в коррупции.
Все подкасты ДВ
Mнения
Госконтролер: цели Rail Baltic нереалистичны, ситуация лишь усугубляется
В предпоследний день мая главе Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Магде Копчиньской, находившейся с визитом в Эстонии, был вручен символический железнодорожный билет на первый поезд Rail Baltic до Варшавы, отправление которого обещают на билете в 2030 году. Всего через восемь дней после вручения билета выяснилось, что незадачливый гость, поверивший обещаниям, может в 2030 году так и остаться со своим багажом на холодном зимнем перроне Юлемисте, пишет госконтролер Янар Хольм.
В предпоследний день мая главе Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Магде Копчиньской, находившейся с визитом в Эстонии, был вручен символический железнодорожный билет на первый поезд Rail Baltic до Варшавы, отправление которого обещают на билете в 2030 году. Всего через восемь дней после вручения билета выяснилось, что незадачливый гость, поверивший обещаниям, может в 2030 году так и остаться со своим багажом на холодном зимнем перроне Юлемисте, пишет госконтролер Янар Хольм.
Все мнения
Интервью
Мальчик, мечтавший о жизни рантье, стал self-made миллионером
Двадцать лет постоянных инвестиций, разнообразных профессий и использования всех возможностей для заработка сделали из молодого человека, мечтавшего о жизни рантье, инвестора с портфелем в десять миллионов евро.
Двадцать лет постоянных инвестиций, разнообразных профессий и использования всех возможностей для заработка сделали из молодого человека, мечтавшего о жизни рантье, инвестора с портфелем в десять миллионов евро.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект