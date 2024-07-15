Рийгикогу избрал двух вице-спикеров
Арво Аллер (в центре).Фото: Liis Treimann
В Рийгикогу прошли внеочередные выборы двух вице-спикеров: первым вице-спикером остается Тоомас Кивимяги; вторым вице-спикером был избран Арво Аллер, сообщается в пресс-релизе.
Выборы прошли в связи с уходом второго вице-спикера парламента Юри Ратаса на должность депутата Европейского парламента.
Председатель фракции Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме представил кандидатуру Арво Аллера; председатель фракции Партии реформ Эркки Келдо – кандидатуру Тоомаса Кивимяги, председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер – кандидатуру Урмаса Рейнсалу.
На тайном голосовании Аллер набрал 20 голосов, Кивимяги – 58, Рейнсалу – 17. Таким образом, первым вице-спикером Рийгикогу был избран Тоомас Кивимяги, вторым вице-спикером – Арво Аллер.
В тайном голосовании приняли участие 96 депутатов парламента; один избирательный бюллетень был признан недействительным.
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