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dv.ee

16 июля 2024 в 9:47









SEB потерял часть прибыли: банк жалуется на нехватку корпоративных клиентов

Генеральный директор SEB Pank Аллан Парик. Фото: Andras Kralla

SEB Pank завершил первое полугодие с прибылью в размере 93,9 миллиона евро, в то время как год назад прибыль составила 113,3 миллиона евро, сообщили в компании.

Генеральный директор SEB Pank Аллан Парик отметил, что активность частных клиентов можно лишь похвалить, в то время как корпоративные клиенты более сдержанны.