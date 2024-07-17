Новости

dv.ee

17 июля 2024 в 6:53









Михал: минус в бюджете превышает 2 млрд евро, многого ждать не стоит

Кристен Михал. Фото: Liis Treimann

С экономической точки зрения, коалиционный договор порадует хорошими новостями, но из-за сокращений и налогов стоит сдерживать ожидания, заявил кандидат на пост премьер-министра Кристен Михал (Партия реформ), комментируя продолжающиеся коалиционные переговоры, передает rus.err.ee.

«К работе всегда приступают с наилучшими намерениями. На коалиционных переговорах мы с нашими партнерами пытаемся сформулировать сокращения, налоговые изменения и, что более важно, все то, что зависит от государственной власти, что мы можем сделать для нового экономического подъема здесь, чтобы появились новые промышленные предприятия», – сказал он.

Михал отметил необходимость повышения конкурентоспособности эстонской экономики, и в связи с этим коалиционный договор порадует хорошими новостями, но из-за нынешней ситуации все же не стоит завышать ожидания.

«Вся экономическая деятельность, управление предприятиями не зависит от государственной власти, но очень часто именно от государственной власти зависит, сможет ли предприятие заниматься своей основной деятельностью, будут ли планировки быстрее, будет ли меньше бюрократии. И, помимо всего прочего, и в Эстонии следует использовать возможность, которую мы, может быть, не использовали раньше. Если мы возьмем принцип помощи Украине в размере 0,25% нашего ВВП в год, что составляет 100 млн евро, то за четыре года это, по сути, будет означать возможность роста эстонской оборонной промышленности на 400 млн евро, плюс различные другие пакеты. Так что я думаю, в [коалиционном договоре] есть много хороших новостей, люди увидят это именно на примере экономики», – пояснил Михал.

«Но, безусловно, стоит сказать, что следует сдерживать ожидания – грядут сокращения, и нужно взимать налоги, поскольку минус в бюджете сейчас составляет более двух млрд евро», – добавил он.