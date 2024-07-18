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kinnisvarauudised.ee

18 июля 2024 в 10:04









В Т1 откроется конференц-центр

Проект T1 Venue. Фото: KOKO arhitektid

На третьем этаже обновленного центра Т1 откроется «центр событий» T1 Venue – первые мероприятия пройдут там уже в октябре этого года.

Общая площадь T1 Venue составляет 2200 квадратных метров. Пространство для мероприятий может быть разделено на три разных помещения. Помещения могут вместить в общей сложности до 1300 человек в стоячем формате и до 800 человек в театральном стиле, сообщили в T1.