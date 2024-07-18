В Т1 откроется конференц-центр

Мы не знаем, зачем строим Rail Baltica. Может, займемся другими делами?
Журналист ДВ Алексей Шишкин полагает, что у проекта железной дороги Rail Baltica в нынешнем виде нет реалистичной цели, но и закрыть его уже не получится. Но можно подумать о перенаправлении части средств на другие проекты – например, модернизацию существующей транспортной сети или прокладку других стратегически важных дорог, например, в Ида-Вирумаа.
Журналист ДВ Алексей Шишкин полагает, что у проекта железной дороги Rail Baltica в нынешнем виде нет реалистичной цели, но и закрыть его уже не получится. Но можно подумать о перенаправлении части средств на другие проекты – например, модернизацию существующей транспортной сети или прокладку других стратегически важных дорог, например, в Ида-Вирумаа.