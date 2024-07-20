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20 июля 2024 в 11:53









Рейнсалу: государство отберет у работника со средней зарплатой его месячный заработок

Лидер «Отечества» Урмас Рейнсалу. Фото: Liis Treimann

Лидер «Отечества» Урмас Рейнсалу предостерегает, что со следующего года государство в виде налогов станет отнимать у получающего среднюю зарплату работника почти его месячный заработок, пишет Rus.Postimees.

«Формируемое Кристеном Михалом правительство резко увеличит налоговое бремя Эстонии – в 2023 году оно составляло 34% ВВП, в 2024 году – уже 35,2%, а в 2025 году вырастет до более чем 36%, – следует из публикации Рейнсалу в социальных сетях. – Человек, получающий среднюю зарплату, за год в виде налогов потеряет один месяц зарплаты в 2025 году, а семья с двумя работающими родителями, получающими среднюю зарплату, потеряет сумму, равную зарплате за два месяца».

Расчет Рейнсалу основан на средней зарплате около 1942 евро в этом году и 2042 евро в следующем. В расчеты не включены более мелкие повышения косвенных налогов и сборов, рост земельного налога, повышение других акцизов, влияние предыдущих решений правительства на стоимость денег в следующем году и дестабилизирующее воздействие на бизнес и, следовательно, на заработную плату.