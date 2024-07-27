Глава мясопромышленной компании – о результатах: некоторые бизнесмены ради этого даже с постели не встанут

Глава Atria Eesti Меэлис Ланде. Фото: Sven Arbet / Ekspress Meedia / Scanpix

Мясоперерабатывающий концерн Atria Eesti в прошлом году значительно увеличил выручку и прибыль. Генеральный директор компании, Меэлис Ланде, в интервью Äripäev рассказал о причинах такого успеха.

Данные за первые два квартала этого года также показывают, что результаты Atria лишь улучшаются, а выручка превышает показатели двух предыдущих лет.

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