Будущее любимых эстонцами фестивалей под большим вопросом

Большое интервью министра Света ДВ: «Первая задача – чтобы сокращения не затронули дороги»

О том, как резать бюджет с умом, своем отношении к повышению налогов, о жилищной политике нового правительства и многом другом «Деловым ведомостям» рассказал министр инфраструктуры и свежеиспеченный член Социал-демократической партии Владимир Свет.

О том, как резать бюджет с умом, своем отношении к повышению налогов, о жилищной политике нового правительства и многом другом «Деловым ведомостям» рассказал министр инфраструктуры и свежеиспеченный член Социал-демократической партии Владимир Свет.