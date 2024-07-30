    Будущее любимых эстонцами фестивалей под большим вопросом

    Главный организатор фестиваля I Land Sound Паап Успенский не смог сказать, состоится ли он в следующем году: «Небольшой перерыв может быть полезен».Фото: Andres Raudjalg

    Тяжелая экономическая ситуация поставила крупные фестивали альтернативной музыки в сложное положение. Мероприятия, которые раньше пользовались популярностью, ужались или даже прекратили свое существование.

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О том, как резать бюджет с умом, своем отношении к повышению налогов, о жилищной политике нового правительства и многом другом «Деловым ведомостям» рассказал министр инфраструктуры и свежеиспеченный член Социал-демократической партии Владимир Свет.
О том, как резать бюджет с умом, своем отношении к повышению налогов, о жилищной политике нового правительства и многом другом «Деловым ведомостям» рассказал министр инфраструктуры и свежеиспеченный член Социал-демократической партии Владимир Свет.
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Биткоин растет благодаря Трампу: «США станут криптостолицей планеты»
Заявления Дональда Трампа и ожидания, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки, подтолкнули биткоин к новому росту. На сегодняшний день криптовалюта достигла самого высокого уровня с середины июня.
Заявления Дональда Трампа и ожидания, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки, подтолкнули биткоин к новому росту. На сегодняшний день криптовалюта достигла самого высокого уровня с середины июня.
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Владимир Свет: я почему-то думаю, что банки из-за повышения налогов из Эстонии не уйдут
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
«Это правительство не только про новые налоги и урезание расходов госсектора, но еще и про способствование инвестициям, улучшение экономического климата, и я искренне надеюсь, что эти меры, которые, как мне показалось, осторожно, но все-таки с некоторым оптимизмом часть предпринимательской сферы восприняла, дадут свой эффект», – заявил новый министр инфраструктуры Владимир Свет в подкасте ДВ «Делов-то!».
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В политическом меню – взбитые сливки общества и токсичная булочка с Крымом
Предлагая вынести вотум недоверия новоиспеченному министру инфраструктуры Владимиру Свету, партия «Отечество» и ее лидер Урмас Рейнсалу в компании с EKRE в очередной раз демонстрируют, насколько им, на самом деле, плевать на благополучие эстонского общества.
Предлагая вынести вотум недоверия новоиспеченному министру инфраструктуры Владимиру Свету, партия «Отечество» и ее лидер Урмас Рейнсалу в компании с EKRE в очередной раз демонстрируют, насколько им, на самом деле, плевать на благополучие эстонского общества.
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Юрген Лиги о повышении налогов: по паре процентов ко всему
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
Юрген Лиги, который скоро займет пост министра финансов, прокомментировал свое видение экономической ситуации: «С учетом состояния экономики мои предпочтения были бы другими, но нужно реализовать то, что возможно, но увы, возможно именно это. Уже много лет я предупреждал, что так и будет».
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