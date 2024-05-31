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Николай Андреев

31 мая 2024 в 11:53









Музыкальный фестиваль дает нарвскому бизнесу новых клиентов, которые иначе не приехали бы

Фестиваль Station Narva снова пройдет в Нарвском замке. Фото: Арон Урб

На этой неделе стало известно, на каких площадках в начале сентября пройдет ежегодный фестиваль современной музыки и городской культуры Station Narva. В прошлом году его посетили больше 4000 человек, половина из них приехали из-за пределов Ида-Вирумаа. Для нарвских предпринимателей это дополнительные клиенты, многие из которых впервые оказываются в приграничном городе.

Station Narva становится более многолюдным. В 2018 году, когда он состоялся впервые, концерты и другие мероприятия, проходившие в его рамках, посетили около 3000 человек. Тогда, по оценке организаторов , также около половины участников были местными жителями.

Фестиваль несколько раз менял главную площадку. В первый раз главную сцену построили во дворе Старопрядильной фабрики Кренгольма, в этом году уже во второй раз она появится в Северном дворе Нарвского замка. Часть выступлений в замке пройдет также во внутреннем дворе дома конвента.

«Не бывает стопроцентной конверсии»

Традиционно часть музыкальной программы пройдет в арт-клубе Ro-Ro на берегу реки, и в разных точках Нарвы будет много не музыкальных мероприятий, например, пройдет день обсуждений Bazar и состоится бизнес-день в центре для стартапов и IT-предпринимателей Objekt. На это мероприятие обычно собираются предприниматели из разных городов и стран.

Но влияет ли Station Narva на местный бизнес, помимо отелей и ресторанов, которые, очевидно, выигрывают от кратковременного наплыва гостей?

«Я думаю, любое большое массовое мероприятие в какой-то мере влияет на местную экономику, потому что приезжают люди, которые здесь еще не были, и раньше и не думали, что когда-нибудь поедут сюда. Из-за чего мы в том числе проводим здесь свои конференции. Мы понимаем, что местные, может быть, не придут массово, но придут неместные. Этим мы понемногу привлекаем людей в нашу экосистему», – сказал руководитель Objekt Александр Бичков.

По его словам, в стартапах, в предпринимательстве не бывает стопроцентной конверсии. «Если из этих двух тысяч человек будет конверсия хотя бы 5%, если им в Нарве что-то понравится, это уже может привести к чему-то положительному для бизнеса, для партнерства с местными организациями, для будущих мероприятий. Главное – народу, который ничего не знает о Нарве, дать причину сюда приехать, – говорит руководитель Objekt. – Да, по большому счету, сразу результат от этого не будет ощутимым, но долгосрочно – это очень хорошо помогает нам в развитии».

Приграничная экзотика

Мария Сморжевских-Смирнова, руководитель Нарвского музея (в ведении которого находится и замок на берегу пограничной реки), считает, что приезжие зрители – это существенная помощь местному бизнесу.

«Это люди, которые уже проделали путь и хотят получить яркие впечатления от этого города. Как часто говорят эстонцы, Нарва – экзотическая для многих. Конечно, гости заполняют и кафе, и очень многие посещают музей. Мы можем опираться на опыт, полученный в прошлые годы», – сказала руководитель музея.

Она добавила, что спросом у зрителей фестиваля пользуются экскурсии, которые показывают как раз необычность города, расположенного на стыке разных миров.

«Это в буквальном смысле пограничное пространство и пространство, где встречаются прошлое и настоящее. Это, безусловно, привлекает, это магнит», – сказала Мария Сморжевских-Смирнова.

Она отметила, что главный организатор фестиваля – Хелен Сильдна – упорно продолжает его проводить, несмотря на то, что теперь у многих потенциальных посетителей есть определенные страхи и предубеждения перед поездкой в Нарву:

«Но уровень фестиваля не падает, а растет. И тенденция последнего времени – все больше вовлекаются местные жители. То есть это не просто приезжие музыканты и приезжие зрители, но и нарвитяне».

Эстонской речи становится больше

Виктор Шемарин – депутат Нарвского горсобрания и член совета ЦУ Narva Linna Arendus, которое управляет спортивным центром в лесу на северной окраине Нарвы и пляжным зданием рядом с Нарвским замком. При этом Шемарин владеет гостевым домом Europe в центре города, и приезд туристов на фестиваль влияет на него непосредственно.

«Особенно это сказывается на отелях: все отели в эти дни заняты, – сказал Шемарин. – И вообще движение есть, появляется много эстонской речи в городе. Судя по людям, которые у меня проживали, многие вообще впервые были в Нарве и в Ида-Вирумаа. Это очень хороший толчок для города».

Если смотреть на более широкий период времени, а не только на дни фестиваля, англоязычных гостей в его отеле почти нет, заметил Виктор Шемарин, а эстоноязычных туристов и в отеле, и вообще в городе, наоборот, появляется все больше: «Мы думали, что с войной, с разными кризисами, туризм вообще встанет. Но нет, из остальной Эстонии к нам едут люди, особенно Усть-Нарва их привлекает, как я понимаю – море, спа… Но и мы, маленькие отели, тоже всегда рядом».