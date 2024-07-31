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31 июля 2024 в 7:46









В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС

Глава политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания. Фото: Iran's Presidency, Scanpix

Глава политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Об этом сообщили утром в среду, 31 июля, информационные агентства со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также на заявление ХАМАС, передает DW.

Согласно этим сообщениям, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. В КСИР сообщили, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, его результаты будут объявлены позднее.

30 июля Хания прибыл в Тегеран и встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкианом, а также присутствовал на церемонии его инаугурации.

ХАМАС подтвердил смерть Хании

В ХАМАС также сообщили о смерти Хании и обвинили в нападении Израиль. Хания был убит в результате израильской атаки на «его штаб-квартиру в Тегеране», заявила террористическая группировка утром 31 июля. Высокопоставленный представитель ХАМАС, член политбюро Муса Абу Марсук указал, что убийство «не останется без ответа», передает AFP.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать данные сообщения.

Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас осудил убийство главаря группировки ХАМАС Исмаила Хании, передает палестинское информационное агентство Wafa. По его информации, различные организации палестинцев на Западном берегу реки Иордан призывают местное население к генеральной забастовке и массовым демонстрациям протеста.

Хания считался лидером всего ХАМАС

ХАМАС признан террористической организацией в Евросоюзе и США. Исмаил Хания с 2017 года возглавляет политическое крыло ХАМАС и считается лидером всей группировки. Он проживал в столице Катара Дохе.

В апреле в результате израильского авиаудара в секторе Газа были убиты три сына Хании. В ЦАХАЛ заявили, что «три боевика» Амир, Мохаммед и Хазем Хания были членами военного крыла ХАМАС. Сам Хания заявил о мученической смерти его трех сыновей и нескольких внуков и сообщил, что с начала военной операции Израиля против ХАМАС были убиты 60 членов его семьи.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тысяч человек, еще более 90 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.