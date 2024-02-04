Интервью

Меэлис Мандель

5 февраля 2024 в 4:00









Основатель инвестиционной компании BaltCap: Эстонии нужно брать пример с Израиля

«Лучший пример для нас – это Израиль, который десятилетиями жил в очень враждебной среде и окружен враждебными странами. Единственный способ в такой обстановке выжить – быть вооруженным до зубов и быть все время наготове, потому что иначе нельзя», – размышляет Кристьян Калда, основатель и партнер частной инвестиционной компании BaltCap. Фото: Андрас Кралла

Ряд инвесторов отказался вкладывать средства в граничащие с Россией страны Европы, в том числе в Эстонию. «Они просто решают не инвестировать. Это теперешняя реальность», – свидетельствует Кристьян Калда, основатель BaltCap, крупнейшей частной инвестиционной компании в странах Балтии.

Эстонии придется на какое-то время принять статус приграничного в плохом смысле государства, считает он. «Если ты слаб, дрожишь, трясешься и прячешь голову в песок, я не думаю, что это принесет тебе душевное равновесие. Лучше прямо взглянуть на проблему и разобраться с ней», – говорит Калда.