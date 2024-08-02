Комиссар ЕС встревожена упрощением въезда россиян в Венгрию
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.Фото: SIMON WOHLFAHRT, Scanpix
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон обеспокоена решением Венгрии смягчить правила въезда для граждан России и Беларуси. «Россия является угрозой безопасности. Нам нужно быть более бдительными, а не менее. Предоставить потенциальным российским шпионам и диверсантам легкий доступ в ЕС значило бы подорвать безопасность всех нас», – заявила Юханссон в четверг, 1 августа.
Комиссар ЕС обратилась к венгерскому правительству с просьбой разъяснить свою позицию. Если предложенные Будапештом послабления несут риски для безопасности Евросоюза, Брюссель будет действовать, заверила Юханссон, передает DW
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Бесперебойное функционирование Шенгенской зоны является предметом общего интереса, пояснила автор обращения. Еврокомиссар по внутренним делам особо выделила необходимость принимать во внимание соображения других государств Евросоюза по проблемам безопасности и миграции.
Решение Венгрии по «нацкартам» и опасения Европарламента
В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, включающий граждан РФ и Беларуси в программу так называемой «национальной карты». Этот документ выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Такие «национальные карты» могут быть выданы любой страной-членом ЕС.
Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в направленном в Совет Европейского Союза письме высказал опасения по поводу решения Будапешта. Россия и Беларусь воспринимаются в ЕС как угроза, поэтому новая венгерская практика может «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности», пояснил Вебер. Политик призвал главы государств и правительств ЕС рассмотреть вопрос о «национальной карте» Венгрии на следующем саммите в октябре.
С критикой решения Будапешта выступил и депутат Европарламента от немецкой «зеленых» Сергей Лагодинский. Однако в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland он предостерег от того, чтобы подозревать всех выходцев из России и Беларуси.
Премьер Венгрии – под критикой Брюсселя
Отношения между Венгрией и лидерами Евросоюза долгое время остаются напряженными. Глава венгерского правительства Орбан недавно подвергся критике Брюсселя за несогласованные поездки в Киев, Москву и Пекин, представленные Будапештом как «миротворческая миссия», направленная на поиск путей прекращения войны в Украине, которая обороняется от российской агрессии. В рамках этого вояжа венгерский премьер встретился, в частности, с президентом РФ Владимиром Путиным.
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