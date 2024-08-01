    Россия и Запад обменялись заключенными, среди освобожденных – эстонский контрабандист

    Владимир Кара-Мурза был арестован весной 2022 года после выступления в США с критикой действий российских сил в Украине.

    Россия и Беларусь с одной стороны и западные страны – США, Германия, Норвегия, Польша, Словения – с другой провели в турецкой Анкаре масштабный обмен заключенными. Среди освобожденных заключенных, по сообщениям СМИ, оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и другие, а также активисты и журналисты. Россия получила в том числе киллера Вадима Красикова, а также эстонского нарушителя санкций – Вадима Конощенка.

    По данным турецкого канала TRT Haber, были обменяны 26 человек, Россия получила десять, в том числе двоих детей, западные страны – шестнадцать человек.
    Российский расследовательский проект Insider пишет, что среди освобожденных Россией заключенных — журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец США Пол Уилан, журналистка Радио Свобода Алсу Курмашева (ее обмен уже подтвердили в руководстве RFE/RL), оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, антивоенная художница из Петербурга Саша Скочиленко, работавшая с Алексеем Навальным Лидия Чанышева и другие.
    Россия получит обратно Вадима Красикова, который был осужден в Германии за убийство бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили, а также ряд других заключенных, осужденных за незаконную разведывательную деятельность в пользу России. В приводимом СМИ списке переданных России лиц – один фигурант, связанный с Эстонией – Вадим Конощенок.
    Он был арестован эстонскими пограничниками после попытки въезда в Россию с электроникой, микросхемами и боеприпасами американского производства. Конощенка, гражданина России с видом на жительство в Эстонии, также подозревали в том, что он является полковником ФСБ под прикрытием. Нарушитель санкций был экстрадирован в США, а теперь, по всей видимости, передан российской стороне.
    По данным CNN, со стороны США в организации обмена участвовали несколько ведомств – Белый дом во главе с президентом Джо Байденом, разведывательное сообщество, Госдепартамент, а также Министерство юстиции и Совет по национальной безопасности.

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