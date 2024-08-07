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dv.ee

7 августа 2024 в 7:14









Министр экономики: правительство продолжит приватизацию госкомпаний

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Фото: Andras Kralla

По словам министра экономики Эркки Кельдо (Партия реформ), новое правительство намерено продолжить приватизацию государственных предприятий, а также изменить ожидания собственника от предприятий, остающихся в госсобственности, передает Rus.ERR.

Предыдущее правительство решило продать в частные руки госкомпании Nordic Aviation Group, Teede Tehnokeskus, Operail и Transpordi Varahaldus, а также сократить долю участия государства в Таллиннском порту до 51%. На частичную приватизацию также были направлены две «дочки» Eesti Energia – Enefit и Enefit Green.

«Предыдущее правительство составило обзор государственных компаний. Предприятия, которые нецелесообразны для государства и не требуются для осуществления деятельности основных государственных структур, хотят направить на приватизацию. Правительству несомненно предстоит детально обсудить, какие именно предприятия и в каком объеме», – сказал Кельдо.

Министр экономики добавил, что государство собирается также изменить ожидания собственника от предприятий, остающихся в госсобственности, указав им на необходимость экономии расходов из-за сложной ситуации с государственными финансами, и пересмотреть направления своего развития, отказавшись от ненужных видов деятельности.