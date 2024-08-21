    Nortal приобрел британскую компанию

    Генеральный директор и основной владелец Nortal Прийт Аламяэ.Фото: Andras Kralla

    Компания-разработчик программного обеспечения Nortal приобрела британскую консалтинговую фирму по кибербезопасности 3DOT Solutions Limited, которая сотрудничает с вооружёнными силами и разведслужбами Великобритании.

    По словам генерального директора и мажоритарного акционера Nortal Прийта Аламаэ, многолетний опыт в секторе обороны, хорошая репутация среди клиентов и высокая компетенция в области кибербезопасности делают 3DOT Solutions идеальным партнёром для компании.

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