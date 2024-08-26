    Галерея: бывшие премьер-министры Эстонии встретились в Доме Стенбока

    Встреча нынешнего и бывших премьер-министров в Доме Стенбока.Фото: Andras Kralla

    Сегодня в Доме Стенбока прошла встреча нынешнего премьер-министра Эстонии Кристена Михала и бывших глав правительства. На встрече обсуждались актуальные вопросы и будущее страны.

    Подобная встреча состоялась уже в восьмой раз. На этот раз, помимо Михала, присутствовали Андрус Ансип, Март Сийманн, Таави Рыйвас, Андрес Таранд, Юри Ратас, Тийт Вяхи и Март Лаар.

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