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Айвар Ыэпа

27 августа 2024 в 10:51









Экономика Германии закончила второй квартал со спадом

Завод Mercedes-Benz в Германии. Фото: Mercedes-Benz AG

Экономический рост Германии в первом квартале сменился спадом во втором – ВВП уменьшился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами снижения ВВП стали сокращение капитальных инвестиций на 2,2% и спад частного потребления на 0,2%. Эти потери не удалось компенсировать даже ростом государственных расходов на 1%.