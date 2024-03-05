    Симсон: взимаемая Германией плата за транзит газа угрожает энергетической солидарности ЕС

    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.Фото: Andras Kralla

    По оценке еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, введенный Германией сбор за транзит газа через свою территорию угрожает энергетической солидарности Европейского Союза и подрывает усилия стран-членов по сокращению потребления российского газа, пишет rus.err.ee.

    Германия ввела транзитный сбор летом 2022 года, чтобы финансировать заполнение собственных газовых хранилищ, однако теперь, когда цены упали, этот сбор достигает одной десятой биржевой цены на газ.
    Страны Центральной Европы, в том числе Чехия, Австрия, Словакия и Венгрия, критикуют этот сбор, утверждая, что он затрудняет замещение поставок российского газа газом, импортируемым через Германию.
    Кадри Симсон подчеркнула, что заполнение газовых хранилищ является бременем всех стран-членов ЕС, а не только одной конкретной страны.
    «Односторонние национальные меры в виде экспортных ограничений или сборов подрывают нашу энергетическую солидарность и могут поставить под угрозу наши попытки диверсифицировать поставки газа [и снизить зависимость] от российского газа. Именно поэтому я веду переговоры с нашими немецкими коллегами», – сказала еврокомиссар по энергетике.

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