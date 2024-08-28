Новости

dv.ee

28 августа 2024 в 12:37









ERR: Юлианна Юрченко снова станет старейшиной Ласнамяэ

Юлиана Юрченко. Фото: Taavi Sepp / Postimees/Scanpix Baltics

По данным ERR, Юлианна Юрченко, которая пока числится членом Центристской партии, снова станет старейшиной района Ласнамяэ, но уже как представитель Социал-демократической партии.

Юлианна Юрченко была старейшиной Ласнамяэ с февраля 2022 года, когда у власти была Центристская партия и мэр Михаил Кылварт. В апреле Кылварту выразили вотум недоверия, и центристы отправились в оппозицию. Тогда Юрченко также пришлось покинуть пост главы района.

По данным на 15:00 среды, Юрченко все еще была членом Центристской партии.