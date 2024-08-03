Совет еще не существующей Таллиннской больницы распух до 6 членов

В Совет SA Tallinna Haigla Arendus вошел в том числе Танель Кийк, которому медицинская сфера не чужда, так как во время пандемии он занимал пост министра социальных дел.

Совет директоров SA Tallinna Haigla Arendus теперь состоит из шести членов вместо четырех, все они получают ежемесячное вознаграждение в размере от 750 до 1000 евро.

Согласно данным коммерческого регистра, совет больницы разросся на два человека в июле и теперь состоит из шести членов, сообщает портал Meditsiiniuudised. Новыми членами стали Танель Кийк (Социал-демократическая партия), Ахти Калликорм (Отечество), Мария Террас (Eesti 200) и Иви Ээнмаа ( партия Реформ). В совете уже были городской канцлер Кайри Вахер и руководитель Infortar Мартти Талгре. Прежние члены совета Евгений Осиновский и Михаил Кылварт вышли из него весной.
Вознаграждения членов совета директоров SA Tallinna Haigla Arendus определено распоряжением Таллиннской мэрии. Согласно документу, ежемесячная брутто-зарплата председателя совета составляет 1000 евро, а члена совета — 750 евро. Ежемесячно на их зарплаты уходит 4750 евро, а в год — 57 000 евро.
Таллинн объявил новый международный тендер на проектирование больницы, предложения по которому должны быть поданы до 22 октября. Государственный тендер включает составление инженерного проекта больницы, а также архитектурного и интерьерного проектов. Победитель конкурса должен быть определен к концу этого года. Предполагаемая стоимость тендера без учета налога с оборота составляет 19 миллионов евро.

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