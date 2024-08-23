Новости

Николай Андреев

23 августа 2024 в 11:36









Дырка в бюджете и надежда на Робина Гуда: регион пенсионеров ищет варианты

Ида-Вирумаа лидирует в Эстонии по оттоку населения и по доле пенсионеров в остающемся населении. Иллюстративное фото. Фото: Николай Андреев

30% против 18%: есть один показатель, по которому Ида-Вирумаа уверенно опережает Харьюмаа - это процент пенсионеров по старости среди населения. По прогнозу, еще два уезда к середине века перешагнут порог в 30%, а два других обгонят Северо-Восток, который сейчас является рекордсменом, по скорости оттока населения.

Но чем меньше в городе работающих и чем больше пенсионеров, тем меньше отчислений с подоходного налога город получает в свой бюджет.

Для бюджетов самоуправлений, откуда уезжает молодежь и в которых остается все больше пенсионеров, все более важную роль играют средства, предоставленные государством, чтобы компенсировать отток налогоплательщиков.

Не все налогоплательщики одинаковы для самоуправлений

Подоходный налог - один из основных источников дохода местных самоуправлений. Например, бюджет Нарвы на 2024 год - около 111 млн евро, из них около 41 млн - поступления с подоходного налога физических лиц, которые зарегистрированы в этом городе.

Государство взимает этот налог и возвращает в местное самоуправление 11,89% от собранного с работающих и 2,5% - от собранного с пенсионеров. Парламент по инициативе соцдемов решил постепенно выравнивать эти проценты на уровне 10,23%. Некоторые политики называют это “робингудовским изменением”. Выравнивание начнется с 2025-го и займет несколько лет.

Подоходный налог платят только те пенсионеры по старости, которые получают пенсию больше необлагаемого минимума (776 евро в этом году) - с той суммы, которая его превышает. Но средняя пенсия, хоть и отличается по уездам, везде ниже этой суммы. В итоге, налоговые поступления от пенсионеров в местные бюджеты кардинально ниже, чем от работающих.

По данным Департамента статистики , в среднем по стране пенсионеры по старости составляют 22,6% населения, но по регионам их доля сильно отличается. Больше всего пенсионеров по старости в Ида-Вирумаа - 29,73%. Меньше всего - в Тартумаа, всего 18,03%. Почти так же молодо население Харьюмаа - всего 18,16% пенсионеров. Имеется также статистика отдельно по Таллинну - там пенсию по старости получают 19,16% горожан.

В Тарту и Таллинне людей в возрасте 65+ меньше всего. Эти города - основные места притяжения для внутренней миграции в Эстонии. Ида-Вирумаа же традиционно слывет регионом, откуда идет наибольший отток населения. По данным переписи 2021 года, 80% людей, покинувших этот уезд, переезжают как раз в Таллинн. В основных городах Северо-Востока сейчас - 27-30% людей пенсионного возраста.

Для сравнения: Пярну и Нарва практически равны по количеству зарегистрированных в них жителей (52 703 и 53 360, соответственно). Но доля людей в возрасте 65+ в Пярну значительно ниже.

Разные взгляды на налоговые изменения

Чем больше работающего населения, тем больше доходная база местного самоуправления. Положение ида-вируских муниципалитетов в этом смысле не самое завидное. Так, в Нарве возник дефицит бюджета, и управа начала собирать с городских департаментов предложения о том, как можно сэкономить.

“Доходов стало меньше, за шесть месяцев у нас 6,5 млн евро дохода не хватает, - сказал мэр города Яан Тоотс (Центристская партия). - Мы здесь ищем возможности, во-первых, что-то продать, мы сейчас стараемся продать здание детского сада, которое освободилось, и квартиры. И во-вторых, конечно, будем экономить”.

По данным мэра, в Нарве уже 30,3% пенсионеров, это больше, чем на начало года учел Департамент статистики. Но нынешние трудности бюджета - вовсе не из-за роста доли пенсионеров, хотя ее тоже нужно учитывать, считает мэр.

Безработных у нас 11%, пенсионеров - 30%, так что обстановка невеселая. Яан Тоотс мэр Нарвы

Тоотс замечает, что в более крупных городах всегда больше молодежи и приводит в пример Пярну, к которому в ходе административной реформы присоединилось несколько сельских волостей, после чего доля пенсионеров сразу выросла, поскольку в деревнях процент пожилых людей всегда больше.

“Мы, конечно, оказываемся в менее выгодном положении, чем самоуправления, где больше молодых”, - признает мэр Силламяэ Тынис Калберг (Центристская партия).

Он отметил, что предложенное бывшим региональным министром Мадисом Калласом выравнивание доли с подоходного налога работающих и пенсионеров - положительное изменение. Но для силламяэского бюджета прибавка будет не такой уж значительной, сказал Тынис Калберг.

“Есть международный договор о местном самоуправлении, к которому Эстония тоже присоединилась. Там написано, что у местных самоуправлений должно быть достаточно средств для выполнения своих обязанностей, которые предусмотрены законом, и они не зависят от пособий. Как мы знаем, каждый год обязанностей прибавляется. А если посмотреть на независимость, то по финансам самоуправлений среди всего публичного сектора Эстония в Европе где-то позади. Мы можем немного переиграть проценты, но общую ситуацию это не сильно улучшит. Но, конечно, это правильный шаг в региональной политике”, - считает он.

По словам мэра Силламяэ, для местного бюджета гораздо важнее государственный Фонд выравнивания, из которого деньги получают менее богатые самоуправления.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело (Социал-демократическая партия) также уповает на Фонд выравнивания:

“По сути, все самоуправления Эстонии за пределами Таллинна и Тарту (и соседних с ними муниципалитетов) находятся в более сложной ситуации, чем эти центры притяжения. Кохтла-Ярве и Силламяэ находятся в такой же сложной ситуации, как, например, самоуправления Юго-Восточной Эстонии, где население в среднем стареет больше. Конечно, старение населения также снижает поступления от подоходного налога в наш городской бюджет. В то же время эстонское государство помогает гармонизировать бюджетные возможности местных самоуправлений посредством Фонда выравнивания и других мер”.

На выравнивание налоговых поступлений от работающих и пенсионеров социал-демократ Хенри Казело смотрит гораздо оптимистичнее, чем Тынис Калберг:

“Большой помощью является так называемое робингудовское изменение налогов, инициированное социал-демократами, когда больше средств направляется из более богатых муниципалитетов в менее успешные. Например, город Кохтла-Ярве в следующем году получит дополнительно 600 000 евро, в 2026 году 1,23 миллиона и в 2027-м - уже 1,68 миллиона евро”.

Трудовые уезды и уезды заслуженного отдыха

Старение и отток населения связаны, поскольку переезжают обычно молодежь и люди среднего возраста, но не пожилые. Свежий демографический прогноз Департамента статистики до 2050 года сообщает, что по оттоку населения (в процентах) Ида-Вирумаа переместится на третье место в Эстонии, пропустив вперед Хийумаа и Йыгевамаа.

Молодежь продолжит мигрировать из всех уездов в Харьюмаа и Тартумаа, лишь в этих двух уездах население вырастет, и здесь будет проживать ⅔ всех жителей Эстонии трудоспособного возраста.

Эксперты департамента также предсказывают, что молодежь продолжит мигрировать из всех уездов в Харьюмаа и Тартумаа, лишь в этих двух уездах население вырастет, и здесь будет проживать ⅔ всех жителей Эстонии трудоспособного возраста. При этом доля людей трудоспособного возраста опустится в Эстонии до 55%, а в Ида-Вирумаа и Пылвамаа - ниже 50%.

Доля пенсионеров вырастет везде, при этом не только на Северо-Востоке, но и в Пылвамаа и Валгамаа она превысит треть населения.

“Мы стараемся, чтобы у нас было производство, ищем варианты, - прокомментировал тенденции мэр Нарвы Яан Тоотс. - Я чувствую, что жилье должно быть лучше, потому что люди уже больше любят комфорт, и наши хрущевки - не то место, где стоит жить. Для молодых так и есть. Эти компоненты, конечно, играют роль. Так что, стараемся, чтобы было больше деятельности, чтобы люди не уезжали”.

“Нет какого-то слова, которое скажешь, и люди к тебе приедут, - говорит мэр Силламяэ Тынис Калберг. - Но первое, на что люди смотрят, это возможность работать и получать зарплату. Смотрят, где они живут, какие услуги они получают и так далее. Это все играет роль. Но везде в мире и в Европе люди едут в крупные центры, трудно этому сопротивляться”.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело отмечает, что благодаря поддержке государства город сможет закрыть несколько школьных зданий - старых и уже слишком больших для нынешнего количества населения, а вместо них построить новые.

“Действительно, городские средства в значительной степени переходят из сферы образования в социальную сферу, чтобы обеспечить, например, места в домах престарелых для наших пожилых людей. Такова жизнь, - сказал Казело. - Мы надеемся, что с появлением новых рабочих мест в индустриальном парке Кохтла-Ярве население нашего города не будет стареть так быстро. Иммиграция украинцев в регион также очень помогла нам”.