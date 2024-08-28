    Politico: власти Франции выдали ордер на арест Николая Дурова — брата Павла Дурова

    Протесты против блокировки Telegram в России, 2018 год. Фото иллюстративное. Фото: OLGA MALTSEVA, Scanpix

    Власти Франции выдали ордер на арест не только Павла Дурова, но и его брата Николая, это произошло еще 25 марта 2024 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующие документы, передает «Медуза».

    Ордер на арест Николая Дурова выдан по тому же делу, по которому был задержан его брат.
    Из этого Politico делает вывод, что расследование Франции в отношении Telegram «носит более масштабный характер и началось на несколько месяцев раньше, чем предполагалось ранее». Ранее сообщалось, что расследование в отношении мессенджера было начато в июле.
    Ордера на арест были выданы по делу о «соучастии в хранении, распространении или предложении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних», цитирует издание документ. В нем говорится, что ордера выдали после того, как мессенджер «не дал ответа» на судебный запрос об идентификации пользователя Telegram, который подозревается в том, что принуждал несовершеннолетних девочек отправлять «самостоятельно изготовленную детскую порнографию». По данным следствия, подозреваемый также утверждал, что изнасиловал ребенка.
    В документе подчеркивается, что Telegram «практически не сотрудничает» как с французскими, так и с европейскими властями.
    «Нет никаких предположений о том, что кто-либо из братьев Дуровых был непосредственно вовлечен в какую-либо незаконную деятельность, выявленную следствием», — отмечается в публикации Politico.
    Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Прокуратура Парижа через два дня опубликовала пресс-релиз, из которого следовало, что Дуров задержан в рамках уголовного расследования в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления. Статус самого Дурова в деле неизвестен.
    Николай Дуров — сооснователь Telegram.

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