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dv.ee

29 августа 2024 в 12:13









Юрченко: Центристская партия сильно изменилась

Юлианна Юрченко. Фото: Tallinna Linnavalitsus

Бывшая центристка Юлианна Юрченко, которую социал-демократы выдвинули на пост старейшины Ласнамяэ, сказала в интервью ERR, что за последнее время Центристская партия сильно изменилась, решающим моментом для принятия решения поменять политическую силу для нее стало присоединение к центристам Яака Мадисона, пишет rus.err.ee.

По словам Юрченко, предложение поменять партию поступило ей на прошлой неделе. «Решение я приняла в понедельник. Предложение стать старейшиной Ласнамяэ возникло в ходе обсуждения вопроса о переходе, – сказала она. – Я хорошо продумала свое решение, прежде чем выйти из рядов Центристской партии. Это было достаточно сложное решение, потому что я только официально состояла в Центристской партии с 2008 года, а до этого несколько лет была связана с партийной молодежной организацией».

Юрченко отметила, что выбор социал-демократической партии был для нее логичным и единственным: «Разговоры про то, что между сменой партии должно пройти какое-то время, для меня непонятны, потому что я 20 лет занимаюсь политикой. И прекрасно знаю, что из себя представляют все партии. Другого варианта для меня просто быть не могло: либо социал-демократы, либо никто в данной ситуации».

Политик отметила, что Центристская партия за последнее время очень сильно изменилась. «Это далеко не та партия, в которую я вступала. Были хорошие моменты, были и плохие. Сегодня остается много открытых вопросов, но решающим для меня стало присоединение Яака Мадисона. Да, его риторика важна, но в первую очередь для меня важны его ценности, поступки и отношение к женщинам. К сожалению, я не вижу возможности оставаться в организации, где один из ведущих политиков позволяет себе такое поведение», – сказала Юрченко.