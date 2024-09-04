«Ээсти 200» также не поддерживает идею налога с зарплат
Партия «Ээсти 200» сообщила, что не поддерживает введение налога на зарплатный фонд, идею которого министру финансов Юргену Лиги подсказала Торгово-промышленная палата. До этого против высказались соцдемы.
Глава «Ээсти 200» Кристина Каллас. Foto: Андрас Кралла
Председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас объяснила позицию своей партии тем, что вышедший анализ влияния показал, что данная мера ударит в первую очередь по тем бизнесам, которые и так больше всего пострадали в кризис: производство, экспорт, IT и туризм.