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  • 04.09.24, 16:42

«Ээсти 200» также не поддерживает идею налога с зарплат

Партия «Ээсти 200» сообщила, что не поддерживает введение налога на зарплатный фонд, идею которого министру финансов Юргену Лиги подсказала Торгово-промышленная палата. До этого против высказались соцдемы.
Глава «Ээсти 200» Кристина Каллас.
  • Глава «Ээсти 200» Кристина Каллас. Foto: Андрас Кралла
Председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас объяснила позицию своей партии тем, что вышедший анализ влияния показал, что данная мера ударит в первую очередь по тем бизнесам, которые и так больше всего пострадали в кризис: производство, экспорт, IT и туризм.

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