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  • 01.10.24, 14:37

Израиль начал операцию против «Хезболла» на юге Ливана

Израиль начал «ограниченные, локальные и прицельные рейды» против целей радикальной шиитской группировки «Хезболла» на приграничной территории на юге Ливана – с таким заявлением выступила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 1 октября, пишет Deutsche Welle.
Последствия удара Израиля по Ливану. Горот Бейрут.
  • Последствия удара Израиля по Ливану. Горот Бейрут. Foto: Hassan Ammar
В заявлении указано, что ВВС Израиля и артиллерия ЦАХАЛ поддерживают наземные силы израильской армии, нанося «точные удары» по военным целям в этой зоне. Операция под названием «Северные стрелы» будет продолжаться в соответствии с оценкой текущей ситуации и идти параллельно с боями в секторе Газа и других областях, подчеркивают в ЦАХАЛ.
О том, что израильские танки уже находятся в районе поселка Рмейш, вечером в понедельник сообщили арабские телеканалы Al Arabiya и Al Hadath, до этого поступали сообщения, что израильская бронетехника под прикрытием артиллерии и авиации вошла в приграничные районы Ливана.
Несколькими часами ранее ЦАХАЛ официально объявил о создании на севере Израиля – в районе населенных пунктов Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади – закрытой военной зоны. Почти одновременно с этим стало известно, что подразделения армии Ливана оставили свои позиции на юге страны и отошли на пять километров вглубь.
30 сентября Израиль предупредил Соединенные Штаты, что решил провести на юге Ливана «ограниченную наземную операцию», которая сосредоточится на уничтожении инфраструктуры «Хезболла» вдоль границы, чтобы «устранить угрозу» для жителей израильских приграничных регионов. Израильская сторона «уведомила нас, что начала ограниченные операции, нацеленные против инфраструктуры "Хезболла" вблизи границы, – заявил в понедельник представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. – У нас с ними были некоторые обсуждения по этому вопросу». Миллер подчеркнул, что США поддерживают право Израиля на самооборону.

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