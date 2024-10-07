Назад 07.10.24, 10:44 Контрольный пакет акций PlusPlus Capital приобрели за день до начала процедуры банкротства Консорциум бельгийских предпринимателей приобрел контрольный пакет акций компании по взысканию долгов PlusPlus Capital за день до того, как суд отклонил план санации фирмы и инициировал процедуру банкротства.

Члены правления PlusPlus Capital в Харьюском уездном суде: в центре генеральный директор Пеэтер Пихо, слева член правления Каарель Райк, справа адвокат Тойво Вийлуп. Foto: Liis Treimann

PlusPlus была приобретена группой предпринимателей во главе с Франком Ван Рэмдонком при поддержке Саши Вервеккена. В пресс-релизе отмечается, что сделка создаст синергию между PlusPlus и бельгийской финтех-компанией Fraktion, имеющей лицензию на краудфандинг в Европе. Приобретение контрольного пакета является важным шагом в восстановлении компании, и решения, принятые для реализации плана санации, остаются неизменными, подчеркивается в релизе.

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