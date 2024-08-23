    Скупавшей долги эстонской фирме грозит банкротство: убытки превысили 30 млн евро

    Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    Эстонской фирме PlusPlus Capital, убытки которой в прошлом году достигли 30 млн евро, грозит банкротство. Сама же компания надеется, что получится обойтись санацией, пишет Eesti Ekspress.

    На прошлой неделе Харьюский уездный суд принял к рассмотрению заявление латвийского SEB banka и страховой компании Balcia Insurance о признании PlusPlus Capital неплатежеспособным.
    В то же время суд уже начал процедуру санации PlusPlus, в рамках которой компания могла бы списать значительную часть своих долгов. План санации еще не утвержден.
    Согласно закону о санации, если одновременно подаются заявления о санации и о банкротстве, суд должен объединить эти дела, а затем решить, какой процесс будет превалировать.
    По оценке руководства PlusPlus, санация выгоднее для кредиторов, так как в этом случае компания остаётся на плаву, и кредиторы смогут вернуть больше денег.
    В то же время латвийские кредиторы утверждают, что им выгоднее банкротство, поскольку их кредит был обеспеченным, и они должны находиться в приоритетном положении по сравнению с другими кредиторами, купившими необеспеченные облигации.
    PlusPlus занимается взысканием долгов в странах Балтии и Финляндии. Компания скупает долги у телекоммуникационных компаний, финансовых учреждений и других предприятий. Средства для приобретения долгов компания привлекала через продажу облигаций. Однако после начала войны в Украине облигации перестали покупать в прежних объемах, приток новых средств замедлился, и PlusPlus столкнулась с финансовыми трудностями. На своём сайте компания сообщила, что в прошлом году понесла убытки в размере почти 30 миллионов евро.

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