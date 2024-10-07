Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,52%267,26
  • OMX Riga−0,7%869,75
  • OMX Tallinn0,34%1 695,01
  • OMX Vilnius0,01%1 020,97
  • S&P 500−0,41%5 727,21
  • DOW 30−0,57%42 111,77
  • Nasdaq −0,41%18 063,63
  • FTSE 1000,28%8 303,62
  • Nikkei 2251,8%39 332,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,68
  • OMX Baltic0,52%267,26
  • OMX Riga−0,7%869,75
  • OMX Tallinn0,34%1 695,01
  • OMX Vilnius0,01%1 020,97
  • S&P 500−0,41%5 727,21
  • DOW 30−0,57%42 111,77
  • Nasdaq −0,41%18 063,63
  • FTSE 1000,28%8 303,62
  • Nikkei 2251,8%39 332,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,68
  • 07.10.24, 13:57

Заключены первые договоры на создание кризисных магазинов

Центр госрезерва заключил первые договоры на создание кризисных магазинов в 12 уездах с торговыми сетями Coop, Lidl, Grossi Toidukaubad, Rimi и Selver, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
Договоры были заключены в начале октября в рамках проведенного тендера, на котором Центр госрезерва искал предложения по созданию кризисных магазинов в 61 районе Эстонии: поступившие от торговых сетей предложения покрывали чуть более половины этих районов
Договоры предусматривают, что Центр госрезерва предоставит кризисным магазинам электрогенераторы мощностью от 66 до 200 киловатт, а торговые сети перестроят инженерные системы этих магазинов таким образом, чтобы магазин и находящиеся при нем аптека и банкоматы могли функционировать за счет питания от электрогенератора в случае крупного отключения электроэнергии. У торговых сетей есть 18 месяцев на перестройку кризисных магазинов.
По соглашению с Министерством по делам регионов и сельского хозяйства местоположение кризисных магазинов не раскрывается по соображениям безопасности. Когда в них завершат необходимые изменения, соответствующая информация будет передана региональной кризисной комиссии и местным самоуправлениям.
Как писали ранее «Деловые ведомости», в рамках первого этапа, который будет завершен к концу 2025 года, генераторы будут установлены в 61 магазине.
В течение следующих двух с половиной лет кризисоустойчивыми станут в общей сложности 110 продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости по всей Эстонии.
По словам члена правления Центра резервов Прийта Плоомпуу, при выборе расположения кризисных магазинов будут учитываться географическое расположение и плотность населения.
«Ни один регион Эстонии не останется без покрытия. Минимальные требования предусматривают, что магазины, входящие в сеть, должны быть открыты в кризисной ситуации пять часов в сутки и предлагать самые популярные продукты питания и предметы первой необходимости. Если в том же здании находится банкомат и аптека, при возможности генератор должен покрывать и их критические потребности в электроэнергии», – пояснил он.
Создание сети из 110 кризисных магазинов по всей Эстонии обойдется Центру резервов примерно в 4-5 миллионов евро, причем основная часть затрат пойдет на закупку и обслуживание генераторов. Другие сопутствующие расходы будут нести владельцы магазинов.
Следующий аналогичный тендер будет объявлен до конца осени.

Похожие статьи

Эпицентр
  • 14.04.23, 16:10
Как эстонские немцы открыли в Петербурге 40 молочных магазинов, а потом едва не увели «Пляску смерти» из Нигулисте
После закрытия консульства в Петербурге осталось всего одно здание с тремя эстонскими львами на фасаде. Это готический «небоскреб» – дом знаменитого во времена Николая II товарищества молочной торговли «Помещик». Его создатель сумел объединить балтийских мызников, а в 1920 году едва не похитил из Таллинна знаменитую «Пляску смерти».
Новости
  • 16.09.24, 16:27
Департамент конкуренции проверяет бизнес оптовиков по торговле пищевыми добавками
Департамент конкуренции инициировал контрольное производство в отношении оптовых дистрибьюторов лекарств, которые контролируют сети аптек – Magnum Medical OÜ, Allium UPI OÜ, Tamro Eesti OÜ, Baltfarma OÜ и OÜ PharmaMint – и которые занимаются, среди прочего, оптовой или розничной торговлей пищевыми добавками.
Новости
  • 07.10.24, 11:23
Линнамяэ продает финнам сеть ветеринарных клиник и зоомагазинов PetCity
Принадлежащая предпринимателю Маргусу Линнамяэ компания Magnum AS продает сеть зоомагазинов и ветеринарных клиник PetCity котирующейся на бирже финской компании Musti Group.
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 04.10.24, 08:34
«Кажется, в остальной Эстонии нас уже скоро возненавидят». О чем молчит Ида-Вирумаа?
2
Mнения
  • 04.10.24, 08:29
Резкий взлет минималки обернется для многих падением
3
Новости
  • 06.10.24, 14:15
Эстонский стартап готовится к строительству завода в Таллинне и расширению во Францию
4
Новости
  • 06.10.24, 14:49
Эстонская компания, заработавшая десятки миллионов в России, подала заявление о банкротстве
5
Новости
  • 06.10.24, 17:10
Аэропорты Европы готовятся к хаосу: в ноябре вступают в силу новые правила
6
Интервью
  • 04.10.24, 06:00
Ресторан на двоих: супруги вот уже пять лет обходятся без наемного персонала

Последние новости

Новости
  • 07.10.24, 17:01
В ЕС отказываются принимать аварийное судно с селитрой из РФ
Новости
  • 07.10.24, 16:53
Исследование: 40% жителей Ида-Вирумаа боятся, что могут не справиться с финансовыми обязательствами
Новости
  • 07.10.24, 16:34
Обвиняемый в мошенничестве Марко Ластик заключил соглашение с прокуратурой
Новости
  • 07.10.24, 15:44
Сотни предпринимателей, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, продолжают вести бизнес в Эстонии
Новости
  • 07.10.24, 14:12
Merko начала строительство высотки на бывшем участке Эстонской художественной академии
Новости
  • 07.10.24, 13:57
Заключены первые договоры на создание кризисных магазинов

Сейчас в фокусе

Авиакомпании предупреждают, что в ноябре в аэропортах Европы могут возникнуть длинные очереди и задержки. Аэропорт в Нидерландах. Фото иллюстративное.
Новости
  • 06.10.24, 17:10
Аэропорты Европы готовятся к хаосу: в ноябре вступают в силу новые правила
Основатели стартапа Raiku Карл Пяртель и Хагар Наккурт.
Новости
  • 06.10.24, 14:15
Эстонский стартап готовится к строительству завода в Таллинне и расширению во Францию
Один из владельцев OÜ SubLand Тоомас Кыухкна.
Новости
  • 06.10.24, 14:49
Эстонская компания, заработавшая десятки миллионов в России, подала заявление о банкротстве
Направление развития эстонского рынка недвижимости задает Таллинн.
Новости
  • 06.10.24, 16:10
Лидер по росту цен: недвижимость в Эстонии подорожала в три раза за 14 лет
В сентябре Äripäev сообщал о банкротстве дочернего предприятия производителя сборных домов Kodumaja AS — компании Kodumajatehase AS.
Новости
  • 06.10.24, 12:58
Скверный показатель: число банкротств и налоговых должников выросло
Чиновники отдела государственного бюджета Министерства финансов легко зарабатывают себе до шести дополнительных отпускных дней в год.
Новости
  • 05.10.24, 11:59
«Слишком хорошо.» Сотрудники министерства хитрят, чтобы удлинить отпуск
Стройку спа-отеля в Вильянди взял на себя Олег Гросс
Новости
  • 05.10.24, 15:30
Стройку спа-отеля в Вильянди взял на себя Олег Гросс
До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?
  • ST
Content Marketing
  • 24.09.24, 12:35
До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024