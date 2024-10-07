Заключены первые договоры на создание кризисных магазинов

Центр госрезерва заключил первые договоры на создание кризисных магазинов в 12 уездах с торговыми сетями Coop, Lidl, Grossi Toidukaubad, Rimi и Selver, передает rus.err.ee.
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Договоры были заключены в начале октября в рамках проведенного тендера, на котором Центр госрезерва искал предложения по созданию кризисных магазинов в 61 районе Эстонии: поступившие от торговых сетей предложения покрывали чуть более половины этих районов
Договоры предусматривают, что Центр госрезерва предоставит кризисным магазинам электрогенераторы мощностью от 66 до 200 киловатт, а торговые сети перестроят инженерные системы этих магазинов таким образом, чтобы магазин и находящиеся при нем аптека и банкоматы могли функционировать за счет питания от электрогенератора в случае крупного отключения электроэнергии. У торговых сетей есть 18 месяцев на перестройку кризисных магазинов.
По соглашению с Министерством по делам регионов и сельского хозяйства местоположение кризисных магазинов не раскрывается по соображениям безопасности. Когда в них завершат необходимые изменения, соответствующая информация будет передана региональной кризисной комиссии и местным самоуправлениям.
Как писали ранее «Деловые ведомости», в рамках первого этапа, который будет завершен к концу 2025 года, генераторы будут установлены в 61 магазине.
В течение следующих двух с половиной лет кризисоустойчивыми станут в общей сложности 110 продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости по всей Эстонии.
По словам члена правления Центра резервов Прийта Плоомпуу, при выборе расположения кризисных магазинов будут учитываться географическое расположение и плотность населения.
«Ни один регион Эстонии не останется без покрытия. Минимальные требования предусматривают, что магазины, входящие в сеть, должны быть открыты в кризисной ситуации пять часов в сутки и предлагать самые популярные продукты питания и предметы первой необходимости. Если в том же здании находится банкомат и аптека, при возможности генератор должен покрывать и их критические потребности в электроэнергии», – пояснил он.
Создание сети из 110 кризисных магазинов по всей Эстонии обойдется Центру резервов примерно в 4-5 миллионов евро, причем основная часть затрат пойдет на закупку и обслуживание генераторов. Другие сопутствующие расходы будут нести владельцы магазинов.
Следующий аналогичный тендер будет объявлен до конца осени.
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