Назад 16.10.24, 10:49 Линнамяэ выкупил последнюю часть Forum Cinemas – на этот раз Департамент конкуренции помешать не смог Кристьян Конго продал крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ и его компании MM Grupp последнюю часть эстонского Forum Cinemas – это означает, что была заключена сделка, которую несколько лет назад запретил Департамент конкуренции.

В 2022 году предприниматель Кристьян Конго (на фото) продал Coca-Cola Plaza компании Маргуса Линнамяэ. Foto: Liis Treimann

По словам Конго, покупателя для кинотеатра Forum Cinemas в Вильянди пытались найти четыре года, но интереса практически не было. Летом появился серьезный покупатель из Польши, но он от сделки отказался.

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