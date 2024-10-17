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  • 18.10.24, 12:35

Находящаяся под следствием компания сааремааского бизнесмена движется к банкротству

Находящаяся под уголовным следствием компания известного на Сааремаа предпринимателя Туллио Либлика подала заявление о банкротстве. Это вызывает вопросы о будущем принадлежащего ей торгово-развлекательного центра.
В 2021 году Центральная криминальная полиция провела на Сааремаа обыски в связи с деятельностью местного бизнесмена Туллио Либлика.
  • В 2021 году Центральная криминальная полиция провела на Сааремаа обыски в связи с деятельностью местного бизнесмена Туллио Либлика. Foto: Andras Kralla
В начале года Äripäev писал, что компания Туллио Либлика Tulik Invest, которая построила в Курессааре торговый центр WOW, ходатайствовала о санации. В то же время в отношении компании и ее руководителей велось расследование по делу о мошенничестве с субсидиями.

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