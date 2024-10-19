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  • 19.10.24, 11:27

Виллиг привел Bolt к сделке в Дубае

Технологическая компания Bolt, возглавляемая Маркусом Виллигом, подписала в Дубае контракт с крупнейшей компанией, предоставляющей услуги такси в регионе, которая начнет использовать платформу Bolt.
Маркус Виллиг (четвертый слева) заключил сделку с дубайской таксомоторной компанией, расширяя присутствие Bolt на рынке Ближнего Востока.
  • Маркус Виллиг (четвертый слева) заключил сделку с дубайской таксомоторной компанией, расширяя присутствие Bolt на рынке Ближнего Востока. Foto: Министерство экономики и коммуникаций
Dubai Taxi Company заявила, что платформа Bolt позволит компании охватить еще большую часть рынка Объединенных Арабских Эмиратов. Bolt подписала контракт на крупнейшей технологической выставке стран Персидского залива GITEX, прошедшей в Дубае. Во время подписания за столом присутствовали оба руководителя компаний, а также министр экономики и промышленности Эстонии Эркки Кельдо.

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