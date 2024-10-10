Назад 14.10.24, 06:00 Посол Эстонии в Кении и ЮАР: «Бизнес-идея Planet42 была правильной» В Африке не работает эстонская манера вести дела, рассказывает посол ЭР Даниэль Шер: чтобы там прижиться, нужно знать правила. И тогда усилия, возможно, окупятся.

Африка вполне могла бы составить конкуренцию Испании в плане инвестиций в недвижимость, считает посол ЭР в двух африканских странах Даниэль Шер. Foto: личный архив Даниэля Шера

Африка – самый быстро развивающийся и самый молодой континент. Она может быть интересна не только как экспортный рынок, но и в плане инвестиций в недвижимость и составить конкуренцию Испании.

Этот огромный рынок постепенно осваивают эстонские компании и государство, разработавшее даже специальную стратегию сотрудничества с континентом на 2020-2030 годы, помогает им в этом. Крупные компании, такие как Bolt, Erply, Pipedrive и Wise уже присутствуют на африканском рынке. Пытаются покорить его и эстонские стартапы, но, как показал кейс Planet42, получается не у всех.

О крахе Planet42, а также о том, какие сектора обещают наибольший рост, перспективны ли вложения в недвижимость, в чем разница деловых культур и что обязательно нужно знать, выходя на этот рынок, «Деловые ведомости» спросили у посла Эстонии в Кении и Южной Африке Даниэля Эрика Шера.

Как бы Вы охарактеризовали экономические связи Эстонии и Африки? Много ли эстонских компаний работает на африканском рынке, сколько африканских компаний присутствует в Эстонии?

Точные цифры назвать сложно, поскольку есть сотни эстонских компаний, которые экспортируют товары в Африку, находясь при этом в Эстонии. Считать ли их работающими в Африке? Так, например, делают экспортеры пшеницы и других злаков – главных наших экспортных товаров в Африку. А есть, например, египтянин, который открыл компанию в Эстонии, и она поставляет в Египет древесную и целлюлозно-бумажную продукцию на 20 миллионов евро в год. Как его классифицировать?

Что можно с уверенностью сказать, так это то, что множество крупных эстонских компаний уже работают в Африке. Bolt присутствует в 7-8 странах, получая значительную часть выручки с африканского континента. И теперь все мы знаем про Planet42, которая была очень активна в Южной Африке.

Широко представлен сектор информационно-коммуникационных технологий (ICT). Конечно, вы знаете разработчиков ПО Cybernetica и Nortal. Есть также Yaga – маркетплейс для продажи одежды секонд-хенд, который достиг 25 тысяч ежедневных пользователей.

На конференции цифровых стартапов Latitude59 в Африке в Найроби в 2023 году было около 800 участников. В этом году она снова пройдет там, и ожидается, что участников будет еще больше.

В том числе очень интересны зеленые технологии - и это то, что поддерживает эстонское правительство.

Для африканского рынка Эстония – это компетенции и опыт, поскольку Эстония никогда не была крупным инвестором. Мы видим, что наша добавленная стоимость в том, что мы знаем, как делать вещи более эффективным способом. Особенно в сфере энергетики, в электронном государстве, финтехе. Банковская система в Африке не очень развита, и многие пользуются его услугами.

На уровне государства мы сейчас работаем над стратегией деловой дипломатии в Африке. Мы изучаем четыре приоритетные страны: ЮАР, Намибию, Ботсвану и Кению. И результаты этого анализа будут опубликованы в конце этого года или начале следующего.

Даниэль Эрик Шер родился в 1978 году в Торонто. Он окончил Университет Британской Колумбии по специальности международные отношения и получил степень магистра европейских исследований в Колледже Европы в Брюгге. Шер начал работать в Министерстве иностранных Этонии в 2003 году. За это время он побывал временным поверенным в делах Эстонии в специальной миссии в Афганистане и специальным представителем министра иностранных дел в Ливане. В 2011-2015 годах он находился на дипломатической службе Евросоюза в Руанде. Шер был послом в Боснии и Герцеговине, Черногории, Сербии и Северной Македонии, а в 2023 году стал первым послом Эстонии в Кении и Южной Африке. Он также был специальным посланником Совета Безопасности ООН в Африке.

А африканские компании в Эстонии?

Чаще всего их владельцы получили э-резидентство или учились в Эстонии, ведь многие африканцы приезжают сюда, чтобы получить степень магистра или доктора философии TalTech или в Тарту.

Вы упомянули Planet42, стартап по аренде автомобилей, который столкнулся с финансовыми сложностями в ЮАР и теперь распродает свои авто, чтобы расплатиться с инвесторами, необеспеченные долги перед которыми составляют 33 млн евро. В чем была его ошибка? И оказалось ли посольство как-то вовлечено в решение возникших проблем – компании или ее инвесторов?

Мы были в контакте, я встречался с владельцем Planet42, как и с другими владельцами компаний, базирующихся в Южной Африке. Они обращались к нам с вопросами о визах, поскольку это было общей проблемой в Южной Африке в связи со сменой правительства.

Что касается проекта Planet42, то с самого начала, я думаю, их бизнес-идея была правильной. Это было то, что действительно очень нужно в Южной Африке. Они четко определили, где есть потребность. Но что касается реализации идеи и стратегии, которую они выбрали, то это не мне комментировать. Очевидно, что они хорошо понимали африканский рынок. Так что проблема была не в идее или некомпетентности, а в чем-то другом.

Проблема Planet42 была не в идее или некомпетентности, а в чем-то другом.

Что нужно, чтобы стать успешным в Африке? В каких секторах эстонские компании могут иметь конкурентное преимущество и какой сектор в Африке растет быстрее всего?

Как государство Эстония сосредоточена на развитии 4-5 основных направлений, среди которых цифровизация, электронное государство, решения в области зеленых и климатических технологий, а также решения в области образования и здравоохранения. И многие стартапы предлагают именно их. В основном они концентрируются в Южной Африке, Египте, Нигерии и Кении.

Я всегда говорю, что если вы хотите быть успешным в Африке, у вас два пути. Первый – вы продаете миллионы чего-то, что имеет очень разумную цену, потому что рынок в Африке – это миллионы и миллионы людей. Поэтому, если вы предложите что-то, что все захотят купить, вам гарантирован успех. Это может быть или что-то из базовых потребностей или что-то уникальное.

1,4 млрд человек проживают в 54 государствах африканского континента.

Второй путь – вы продаете что-то не уникальное и не очень нужное, но добавляете какой-то штрих, который сразу делает товар дороже.

Например, Bolt делает такси более доступным для среднего и нижнего класса. Это альтернатива маршрутным микроавтобусам, которые вечно приходят невовремя. Так что компания действительно нужна тем, кто хочет удобный сервис. И до сих пор они были одни, но сейчас начинается конкуренция с Uber на многих африканских рынках. И в Южной Африке Uber добавляет Uber black, премиум-класс. А Bolt – нет. Но также важно, что в Африке чувствительность к цене, я думаю, выше, чем на многих других рынках мира.

Bolt стал альтернативой маршрутным такси - микроавтобусам, которые приходят не вовремя. Претория, ЮАР. Foto: Антонет Плессис

В целом у компаний больше шансов в сфере услуг. Поскольку для участия в крупных инфраструктурных проектах с тендерами на сотни миллионов или даже на миллиарды евро эстонские компании часто слишком малы и заказ получают более крупные игроки. А услуги – это выигрышная позиция. Например, логистические, когда товар привозят в Эстонию, комплектуют и отсылают в Африку. Bolt также можно назвать экспортером услуг. IT-компании успешно продают свои услуги программирования, потому что иногда уже кенийский программист дороже, чем эстонский.

Кенийский программист иногда уже стоит дороже, чем эстонский.

Про зарплаты – это неожиданно. А в среднем уровень оплаты труда там ниже, чем в Эстонии? И что насчет цен?

В Кении расходы на программистов довольно высоки из-за того, что многие американские компании открыли там свои офисы, например, Google. В среднем рабочая сила, конечно, намного дешевле, чем в Европе. Это еще одно свидетельство, что программистов просто не хватает.

Но многое зависит от страны и конкретного города – на континенте 54 государства и каждое немного отличается. Жить в Найроби определенно дороже, чем, например, в Йоханнесбурге или Претории. Потому что в Южной Африке обменный курс очень выгоден для европейцев. Там зарплаты учителей не намного меньше, чем у нас в Эстонии, но расходы на проживание с точки зрения еды и повседневных нужд ниже.

Bolt, конечно, дешевле, чем в Таллинне. Но вы не знаете, какая машина к вам приедет, бывают довольно потрепанные или даже побитые, хотя есть и совершенно новые, только они меньше и другие.

Опять же, в зависимости от того, где вы находитесь, такие вещи, как недвижимость, могут быть дороже. В ЮАР к тому же бывают веерные отключения электроэнергии, и вы вынуждены покупать системы энергобезопасности. Вообще ЮАР – один из лидеров по количеству долларовых миллиардеров, но там очень высокое неравенство и уровень безработицы среди молодежи – 50%.

Активно осваивающие африканский рынок китайские компании представляют большую проблему для эстонцев? Есть ли конкуренция между компаниями из двух стран?

Китайских компаний действительно много. Интересно, что не только мы конкурируем с ними, но и они с нами. Например, представитель Huawei на конференции в Марокко признался, что видит угрозу в эстонских компаниях. Знаете, если для такой компании, как Huawei, эстонские фирмы представляют угрозу, значит мы на правильном пути.

Huawei на конференции в Марокко признался, что видит угрозу в эстонских компаниях.

Много говорят о привлекательном рынке интернет-коммуникаций в Африке, подключениях к сети. Это очень, очень конкурентный рынок, и там много игроков, включая китайцев. Но мы не являемся им конкурентами – это просто разные уровни.

Зато, например, во внедрении электронного государства мы конкурируем и со своими стратегиями, и со своим опытом.

Кто в этом случае наш конкурент, кто предлагает подобные услуги э-государства?

Внешнего конкурента нет. Мы конкурируем с самими африканскими странами, потому что многие из них хотят сделать все самостоятельно. А мы говорим им: посмотрите, у нас есть опыт, мы в рамках государственно-частного партнерства уже создали отличную систему и теперь заинтересованы в передаче технологий и навыков.

Может показаться, что мы соревнуемся с крупными китайскими и американскими компаниями. Но это не так – они предлагают готовое упакованное решение, которое не учитывает специфику конкретной страны. То есть вам просто продают коробку «Электронное правительство», вы ее распаковываете, устанавливаете и каждый раз, когда хотите что-то изменить, отдаете целое состояние. Тогда как мы изначально предлагаем индивидуальный подход.

Эстония и Африка имеют давнюю историю экономических и политических связей. До Второй мировой войны у Эстонии были дипломатические представители в Алжире, Марокко, ЮАР и Египте. Эстонский бизнес поставлял им древесину и бумагу. Теперь связи расширяются. У Эстонии есть стратегия по Африке на 2020-2030 годы. Становится традицией проводить Африканский бизнес-форум. С 2024 года в качестве приоритетных стран она выделяет для себя Кению, ЮАР, Ботсвану, Намибию и Уганду.

Выгодно ли сейчас вкладываться в недвижимость в Южной Африке? Я имею в виду в первую очередь частных инвесторов. Может Африка стать второй Испанией для эстонцев?

Думаю, что Африка вполне могла бы составить конкуренцию Испании. Очевидно, что в больших городах в районах, где живут экспаты, цены выше. Но все равно, можно купить большее жилье, чем в Эстонии, за ту же сумму. Я знаю, что основатели компаний из Эстонии приезжают в Кейптаун на три-четыре месяца в году, чтобы пережить зиму. Это показывает, что есть потенциал.

Основатели компаний из Эстонии приезжают в Кейптаун на три-четыре месяца в году, чтобы пережить зиму. Foto: Тедди Янсен

Многие уже инвестируют в Африку, я знаю европейцев, которые купили жилье в разных странах континента. Некоторые просто держат ее в качестве своего летнего дома, а некоторые сдают через что-то вроде Airbnb. Если вы цифровой кочевник, то работать там может быть удобно. Несмотря на то, что в Южной Африке многие жалуются на интернет, я был очень впечатлен его качеством. Но это объясняется тем, что мы находимся в привилегированном положении, имея деньги, чтобы его оплатить. В то же время для молодежи стоимость может быть непомерной.

Строительство жилья – тоже перспективное направление. Его не хватает и это большая проблема в Африке. Потенциал есть на всех уровнях – от социального жилья до среднего класса и класса люкс. Мы обсуждали это с эстонским поставщиком сборных домов, но я не специалист и не знаю, как ведет себя древесина в таких климатических условиях. И в целом я не могу дать никаких рекомендаций относительно того, стоит ли вам это делать или нет. Существует много рисков: валютный, геополитический и т. д. и т. п.

Назовите пожалуйста три главные сложности, с которыми сталкиваются эстонские компании в Африке.

Первое – нужно строить отношения. Как и на многих рынках за пределами Европы, вам нужно лично присутствовать в стране, чтобы вести дела. Это европейцы уже привыкли решать рабочие задачи по видеозвонку. Или выбирать контрагентов удаленно по рекомендации. Но Африка и остальной мир так не работают. Так что, если вы хотите делать бизнес в Африке, надо туда ехать. Но и на месте все небыстро. Второе, инвестиции – это сложно. И, конечно, коррупция, которая еще есть на местах.

Хорошо, а какие три преимущества есть у Африки для эстонского бизнеса?

Во-первых, Африка – самый быстрорастущий рынок в мире во всем, что связано с цифровыми технологиями, использованием смартфонов и интернета.

Во-вторых, это самый молодой континент со средним возрастом населения 19 лет. Это означает и молодую рабочую силу, и потребителей, которые интересуется технологиями. Конечно, у части населения все еще нет доступа ни к интернету, ни к технологиям, ни к образованию. Но все же в африканских странах уже достаточно много университетов, дающих качественное образование.

В-третьих, это возобновляемые источники энергии и высокий интерес к этой теме. 60% мирового потенциала солнечной энергии находится в Африке.

Есть ли языковой барьер, нужно ли учить местные языки, если хочешь быть успешным, или достаточно английского?

Основными языками на континенте являются английский, французский, арабский, португальский и, конечно, суахили – все зависит от страны. Английский дает вам доступ, я бы сказал, по крайней мере, к трети стран. Там английский является официальным, и его будет достаточно. Если вы знаете и французский, то это будет большим подспорьем.

Конечно, всегда хорошо иметь местного или кого-то в вашей команде, кто говорит на lingua franca, особенно в сфере технологий. Если вы хотите сделать продукт, который покупает среднестатистический житель какой-нибудь из африканских стран, то, возможно, стоит начать изучать местный язык. Но самое интересное в языках Африки - их там около 2000. Думаю, учить их все не обязательно. Хотя это тоже потенциал для развития бизнеса: ваш охват увеличивается пропорционально количеству языков, которые вы можете предоставить клиенту.

Самое интересное в языках Африки - их там около 2000. Думаю, учить их все не обязательно. Хотя это тоже потенциал для развития бизнеса.

Что бы вы рассказали об Африке человеку, который никогда там не был и, может быть, собирается туда поехать, чтобы завести деловые контакты?

Если вы едете в Африку впервые, то вам придется все-таки сделать домашнее задание и изучить конкретную страну, потому что их 54. Я был из них в 37. Они сильно отличаются, в мусульманских странах одни правила, в арабских – другие. Одни легко относятся к дресс-коду и можно прийти на встречу в рубашке с коротким рукавом. В других отсутствие строго костюма воспримут как неуважение.

Даниэль Шер в головном офисе Программы ООН по окружающей среде в Найроби, фото МИД Эстонии.

Многие думают, что Африка вся одинаковая. Это большая ошибка. Это все равно что сказать, что Европа вся одинаковая. Но мы-то в Эстонии знаем, что Европа неоднородна, что у разных стран разная история, культура и природа, мы не копии друг друга под разными именами. Так же надо относиться к Африке.

Если говорить о каких-то общих чертах, то могу отметить, что африканцы очень открыты и дружелюбны, любезны и готовы общаться.

И еще одна вещь, которая действительно меня удивила, - это позитивный настрой молодежи. Даже несмотря на то, что у них сложная ситуация, им объективно нелегко и нет работы, они всегда ищут идеи.

Если вы поедете в Африку, постарайтесь все же выбраться из города. Так вы сможете увидеть реальных людей и прочувствовать сам континент.

И еще один совет: никогда не начинайте разговор с рассказа о своем продукте или деловом предложении. Сначала пойдите выпить чай или что пьют в этой стране, говорите о погоде, о международной политике, если вы уже знакомы, то спросите про семью, расскажите, как у вас. И затем минут через 15 уже можно говорить о бизнесе. Эстонский способ сразу приступить к делу и решить все вопросы за 10 минут не годится. Тут отношения и дружба могут быть важнее вашего продукта. Так что действительно нужно сосредоточиться на этом.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь