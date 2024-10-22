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  • 22.10.24, 12:44

Страхование ответственности врачей в Эстонии начали предлагать международные компании

Страхование ответственности за врачебные ошибки, которое станет обязательным в Эстонии с 1 ноября, из местных страховых фирм предложила только PZU Kindlustus, но дефицит предложений на местном рынке привлек международные страховые компании, представленные в Эстонии страховыми брокерами, передает rus.err.ee.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
В число таких компаний вошли британская Howden, которую в Эстонии представляет Howden Kindlustusmaakler OÜ, действующая на рынках Скандинавии и Польши Northern1, а также Vandeni Kindlustusmaaklerid
Глава Howden Kindlustusmaakler Андри Саарм сообщил изданию Delfi, что фирма в срочном порядке готовит страховые предложения, поскольку закон об обязательном страховании медицинской ответственности вступит в силу 1 ноября, а уже к 1 декабря такие договоры должны будут заключить 1600 поставщиков медицинских услуг в Эстонии.
По словам Саарма, непредсказуемость размера страховых выплат в Эстонии не является препятствием для Howden, поскольку возможный убыток был бы несущественным для компании с годовым оборотом в три миллиарда британских фунтов и прибылью в миллиард фунтов.
При посредничестве Northern1, которая предлагает страхование клинических исследований в Эстонии и Скандинавии, а также стоматологические и медицинские страховки в Польше и Дании, страхование медицинской ответственности в Эстонии будет предлагать действующая в 80 государствах корпорация Newline Insurance.

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