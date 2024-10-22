Назад 22.10.24, 15:50 Вице-мэр Таллинна: город проводил многомиллионные тендеры в пользу одной компании По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, деятельность города по уборке снега требует тщательной проверки, так как проведение многомиллионных тендеров, для участия в которых приглашается лишь одна компания, вызывает сомнения.

Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере рассказал, что все контракты на уборку снега обходятся городу примерно в 150 миллионов евро в год. Foto: Andras Kralla

«Например, в 2022 году был проведен тендер на сумму 70 миллионов евро, который не был публичным. Для участия пригласили одну компанию, и она победила. Это некорректно, нельзя проводить переговоры без объявления тендера», – заявил Пере (Партия реформ) во вторник на пресс-конференции.

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