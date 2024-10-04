Назад 04.10.24, 06:00 Ресторан на двоих: супруги вот уже пять лет обходятся без наемного персонала «Мы поняли, что так жить нельзя, надо что-то менять», - рассказывает управляющая рестораном Lahemaa Kohvikann, попасть в который можно только по предварительной брони. 17 лет назад они с мужем выбрали Эстонию и с тех пор узнали о ней много нового. И переделали работу заведения так, как удобно им, не проиграв при этом по деньгам.

В этом ресторане все блюда 17 лет готовит один человек - владелец заведения, Дитер Хёльшер. Foto: dv.ee

В бизнесе, как и в драматургии, и вообще в жизни, предельно важно единство места, времени и действия, начинает свой рассказ Юлия Хёльшер, управляющая небольшим ресторанчиком в Ляэне-Вирумаа. Когда они с мужем, Дитером Хёльшером, его открывали, эти три фактора, казалось, были не в их пользу: был канун финансового кризиса 2008 года, место в каком-то смысле было предрешено и неоднозначно для общепита, а для эффективных действий еще было недостаточно понимания местных реалий, хотя делать пришлось много и большую часть самим.

Их ресторан Lahemaa Kohvikann находится в 80 км от Таллинна, в стороне от Нарвского шоссе, рядом с мызой Пальмс и Национальным парком Лахемаа.

О том, почему они выбрали Эстонию, какие ошибки совершили, как пришли к абсолютному принятию себя и своего дела и как обернули в плюс время, место и действие, Юлия рассказала «Деловым ведомостям».

Юлия, как вы справляетесь вдвоем? Ведь кроме Вас и мужа, в ресторане никто не работает?

Да, мы вдвоем с осени 2019 года. Открылись мы в июне 2008-го и раньше летом всегда работали с наемным персоналом. И зимой старались оставить хотя бы одного человека. Так было легче, и сразу был кто-то в начале летнего сезона. Но после сезона 2019 года мы сели, подумали и сказали, что дальше так жить нельзя, нужно перестраивать систему. И мы ее перестроили.

Оказалось, с одной стороны, сложнее, потому что много работы, с другой стороны, проще, потому что работать с персоналом — это дополнительная должностная обязанность и нагрузка. То есть быть работником, инвестором, менеджером по персоналу, надсмотрщиком, а еще и гостеприимной хозяйкой — это многовато. Сейчас мы, во-первых, работаем только вечером. Во-вторых, только по брони. Так уже 5 лет.

Какие сложности подтолкнули к этому решению?

Надо понимать, что мы приехали в Эстонию совершенно наивными. Мы до этого никогда не жили ни в деревне, ни в Эстонии. Но в 2007 году решили, что переберемся к вам сюда. Целей было две: работать на себя, это мужу было суперважно, и иметь свой дом. При этом муж по первому образованию повар, и ему общепит близок. А я в детстве прочитала книжку Артура Хейли «Отель», и появилась мечта иметь не просто свой дом, а такой, в который бы приходили и останавливались там люди. Поэтому муж кричал «ресторан», я кричала «размещение». Но в итоге он меня убедил, мы начали с ресторана, но потом при нем появились и домики для ночевки.

При Lahemaa Kohvikann есть гостевые дома. Фото с сайта ресторана.

У нас были абсолютно превратные представления об эстоноземельцах. Мы, конечно, вас не чувствовали, не понимали. Это теперь уже я привыкла, что если меня спрашивают «supp on?» – супчик есть? – то следующей фразой будет «solyanka palun». Потому что, если суп, то это солянка. А мы открылись, и у нас не было в меню солянки, и вообще меню было очень неровное: немецкий шницель, блинчики с грибами, с ветчиной и сыром, но по-другому приготовленные, иначе чем у вас, и тут же винные улитки. Я помню выражения лиц молодых эстонцев, которые в июле сидят, рассматривают мое меню в кожаной папочке и говорят: «У них тут еще и улитки!» с таким видом, что в нашей-то глуши мы пытаемся еще улитки им подавать. Их заказали в то лето три раза. В далеком 2008 году ресторанная жизнь кипела в столице. В провинции такт задавали традиционные эстонские корчмы.

В Эстонии если суп, то это солянка. А мы открылись без солянки в меню. Мы были непонятны.

Мы были непонятны. Мы сами себя не понимали. И люди нас не понимали. Но заходили. В Эстонии же, если открывается что-то новое, то все идут посмотреть.

Давайте сделаем небольшое отступление еще дальше в прошлое, откуда вы с мужем приехали?

Я родом из Петербурга, а муж из Германии, мы долго жили на две страны, но потом решили поменять две на одну. Он в 1993-м приехал в Россию в качестве управляющего объектом и получил меня в качестве переводчика, так все и получилось. Мы сначала решили, что будем строить свой бизнес в России. Я одной рукой помогала мужу, а параллельно работала переводчиком на проектах, которых в то время было достаточно.

Бизнес тоже был связан с ресторанами?

Да, это был интересный период зарождения современной ресторанной культуры в России. Но мы были как бы с другой стороны – поставщиком продуктов для ресторанов. А началось все с собственного крохотного коптильного производства. Тогда были большие вопросы к качеству продуктов, которые поставлялись в рестораны, и мы отличались на этом фоне в положительную сторону. У нас неплохо получалось, и вскоре уже были достаточно большие клиенты: итальянская пиццерия «La Strada» – на Малой Конюшенной, знаменитая «Чайка» на канале Грибоедова. Кстати, я там недолго работала переводчиком немецкого директора. «Чайка» – это был тот самый немецкий пивной ресторан, единственный, работающий до трех часов ночи, где встречались все в Санкт-Петербурге, от представителей государственной власти до солидных бизнесменов и девушек легкого поведения. Если правильно помню, то, даже в «Гранд-отель Европа» имели наглость нашу ветчину поставлять…

Вот как описывает легендарную «Чайку» российская газета «Комсомольская правд»: «В годы перестройки его реконструировали: cоветско-немецкое предприятие открыло ресторан с немецкой кухней. После этого доступ туда был открыт лишь состоятельным горожанам, а также работающим в нашем городе гражданам Германии, которые называли это помещение «Самым восточным кабачком Гамбурга». Однажды в «Чайке» отобедали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Герхард Шредер».

Нас с рынка выжил солидный конкурент, Metro Cash & Carry. То есть нам предложили встать с ними на одну ступень и взять на себя полностью ассортимент или уйти. Ну, мы были сумасшедшие, но все же не на всю голову больные, и понимали, что это просто нереально. Значит, и необидно.

Кроме того, в России определенные изменения происходили, поэтому мой муж решил, что первоначальные планы остаться в России на всю жизнь нужно адаптировать. Мы их адаптировали – переехали в Эстонию.

Почему именно в Эстонию?

Она нам виделась как страна небольшая, но достаточно спокойная, приятная, а главное, что без груза бюрократии и большого налогового бремени. И в тот момент так оно и было. В Германию муж не особенно хотел, он сомневался, что для нас где-то будет расстелена красная дорожка, потому что рынок общепита там достаточно заполненный.

Эстония виделась нам как страна небольшая, спокойная, приятная, а главное, что без груза бюрократии и большого налогового бремени.

Рассматривали Финляндию, решили, что холодно и дорого. Рассматривали Испанию, но сами себе сказали: «Не надо путать туризм с эмиграцией» – одно дело отпуск проводить на берегу моря, другое – жить с испанцами, а мы с ними немножко знакомы. Если Германия – это бюрократия, то Испания в то время – это был конкретный бардак.

В какой-то момент мой муж стал читать про Эстонию. И то, что сейчас мне немецкие туристы рассказывают – у вас замечательная страна, в которой все функционирует, дороги прекрасные, IT развито, люди спокойные – мы это уже тогда, 20 лет назад, поняли. Для меня дополнительным аргументом было то, что Эстония недалеко от Петербурга, а у меня там остались друзья и мама.

А еще, мой немецкий муж почему-то решил, что с персоналом здесь будет несложно. То, что он глубоко заблуждался, я думаю, сегодня в курсе все.

«У нас, в Лахемаа, лучше!» Foto: dv.ee

Как выбрали именно это место для ресторана и для жизни?

Был, напомню, 2007 год, и рынок недвижимости ваш был перекуплен. То есть это был и строительный бум, и высокий рост цен на недвижимость. А у нас – ни связей, ни знакомых. Стали просто ковырять ваш сайт kv.ee.

Таллинн мы отмели сразу, потому что у нас стоял вопрос жить и работать под одной крышей. Старый город и тогда был не по кошельку, и сегодня не по кошельку. Но не очень туда и хотелось, честно говоря. Любимый район – Каламая, но это сходить в ресторан, погулять, чисто за эмоциями. У меня до сих пор нет понимания, где бы я хотела жить в Таллинне. Зато знаю, что сейчас живу там, где я хочу жить.

Старый город и тогда был не по кошельку, и сегодня не по кошельку.

А у нас был куплен к тому моменту вот этот участок, на котором мы сейчас находимся. Покупался он в 1995-м или 1996-м году под совсем другой проект: мой муж с финским партнером планировали построить пищевое производство и экспортировать готовую продукцию – замороженные полуфабрикаты ресторанного качества – в Россию. Это были бы полуфабрикаты, которые оставалось положить в конвектомат и получить на выходе сразу же 100-200 порций, что было интересно для одного нашего крупного клиента. Но эстонские банки тогда заявили, что работать с Россией рискованно, и предложили максимум 30% финансирования, а мы рассчитывали на 60-70%. Так что красивый проект остался в красивой папочке, а земля – просто куском земли чуть меньше гектара.

И когда мы поняли, что свою мечту за полторы копейки нигде не купим, сказали, ну что, придется, значит, строится. И много ездили – в Тартумаа, в Пярнумаа, смотрели и спрашивали себя: «Так, ну ладно, дом, стены, понятно, воды нет, электричество надо покупать… а место-то нравится?» И ответ был всегда: «Не, у нас, в Лахемаа, лучше!» Кончилось тем, что решили не искать от добра добра – раз есть своя земля, то все наши грандиозные планы мы будем реализовывать на своем участке. Так родился наш дом.

Конечно, наше место в деревне Высупере, в 500 метрах от инфопункта Национального парка Лахемаа, в 80 километрах от Таллинна, мягко говоря, не идеально для тех планов, которые мы соорудили. Это мне позже стало понятно. Но такое единство места, времени и действия – ты здесь либо делаешь и идешь вперед, либо не делаешь, разворачиваешься и уезжаешь.

Название Lahemaa Kohvikann (Кофейник Лахемаа) появилось почти случайно. «Концепции нет. Понимания, что нужно, тоже нет. Из того, что есть, это коллекция картин, привезенных из Петербурга, достаточно известного интерьерного художника Валерия Иванова. На всех этих картинах чайники-кофейники, – рассказывает Юлия. – Второй вариант — моя коллекция фигурок такс. Но такс мы отложили в сторону, потому что есть такие странные люди, которые не любят собак. Так появился Kohvikann, почти как по-немецки Kaffeekanne». Позже хозяева пожалели о выбранном названии – их воспринимали как кофейню и чаще заходили и заезжали на одну чашку кофе. Но менять ничего не хотят: «Ребрендингом пускай занимаются Omniva и Telia, у них денег много, а тут, ну какой ребрендинг? Менять название сайта, вывески и прочую ерунду теперь не вижу я смысла: рожи-то наши никуда не спрячешь, чего уж тут».

Стены ресторана украшают картины Валерия Иванова с кофейниками и чайниками. Foto: dv.ee

Действительно, очень непростые вводные. Как в итоге пошел ваш бизнес?

Мы открылись 5 июня 2008 года. Строиться мы начали в сентябре 2007 года, дом сборный нам привезли в ноябре, и 15 мая 2008 года я выгнала пинками строителей. Мы открыли то, что мы называли тогда кафе-ресторан. Сегодня стыдно, очень стыдно. Во-первых, мы не понимали, что мы тогда были не очень-то красивые. Во-вторых, у нас не было красивой истории. Потому что обычно в Эстонии сначала создается легенда – тут был либо порт, либо замок, либо дедушка Ленин родился, либо Таммсааре мимо проезжал. А у нас легенды никакой не было – это был кусок колхозного поля, на котором мы поставили дом и пришли жить.

Место в деревне Высупере, в 500 метрах от инфопункта Национального парка Лахемаа, в 80 километрах от Таллинна, мягко говоря, было не идеально для тех планов, которые мы соорудили.

Но к нам все равно пошли. Это я сегодня знаю, что в Эстонии народ ходит вне Таллинна по вот таким загородным заведениям шесть недель в году: июль и две недели в августе.

Тогда у вас были нанятые официанты?

Да, и официанты, и помощники на кухне. В первый год мы нашли очень много людей, молодых ребят до 20 лет. Они начали работать 5 июня, а 1 июля одна смена пришла – мальчик и девочка – попили моего кофе и сказали, что либо мы повышаем им зарплату, либо – они уходят. Мы с мужем переглянулись и ответили, что, значит, уходят. Они сняли переднички и ушли.

А я надела передничек и вышла в зал. Июль 2008 года – мое боевое крещение.

А эстонский Вы к этому времени выучили уже? Вы же должны были принимать заказы на эстонском?

Учила прямо на гостях. Я выучила за июль все, что мне было нужно: arve, koos või eraldi, числительные, все меню. С тех пор, кстати, имею привычку повторять заказ.

А готовил, как и сейчас, мой муж. Наверное, многие не знают, что за все 17 лет, которые мы работаем, все блюда приготовлены только руками моего мужа.

Наши бывшие официанты сняли переднички и ушли, а я надела передничек и вышла в зал. И учила эстонский прямо на гостях.

Совсем без помощников на кухне?

Последние пять лет совсем. До этого, когда мы работали с большим количеством летнего персонала, люди на кухне могли почистить картошку, порезать салат – исключительно вспомогательной работой занимались.

Сколько у вас гостей бывает в среднем в пиковый сезон? Как он успевает справляться?

Сейчас у нас пикового сезона нет, мы от него, можно сказать, отказались. У меня есть пять столов в зале и еще пять на террасе. Зимой работает только зал. То есть это одновременная посадка, скажем, порядка 20-25 человек. Вот это количество гостей мы можем вдвоем в адекватное время качественно обслуживать.

А в пиковые дни до 2019 года дневная проходимость доходила до 150 человек. Из 150 человек примерно 50% — это люди, которые приходили покушать а-ля карт. Остальные 50% — кофе. И эти условные 7-10 дней в сезоне, когда зал не просто заполнен, а забит, и нагрузка на всех колоссальная. Все лето ты готовишься к этим сумасшедшим дням, дрожишь, знаешь, что час Х наступит... дрожишь, потому что в суматохе любая ошибка приводит к глобальным проблемам.

Я каждый раз с ехидной улыбкой выслушиваю рассказы о походах своих гостей в летние рестораны в начале сезона. Это когда точка только открылась, а команда еще не сработалась. Сфера обслуживания и общепит — это всегда работа команды. Командную работу нужно выстраивать, а на сезонных объектах это нужно делать еще и очень быстро.

“Пытаемся убедить людей, что ужинать можно не только в Таллинне или в Раквере, но и в деревне Высупере”. Фото с сайта ресторана.

Я всегда говорю, что невозможно нормально работать с нагрузкой, различающейся в три-четыре раза. Всегда можно увеличить нагрузку на определенное количество процентов, но не в разы. Это было основной причиной, по которой мы сказали, что дальше так жить не можем. Мы не сможем больше играть по правилам, которые устанавливают крупные игроки.

Я читала, кстати, интервью ДВ с женщиной, которая в Палдиски открыла общепит и говорит, что у нее нет уверенности, что это на всю жизнь, но в данный момент это проект. Так вот, наше отличие в том, что для нас это не проект, для нас это наша жизнь, и она конечная, она такая, какая она есть. То, что мы сейчас делаем, мы адаптируем себя и свое заведение под меняющиеся внешние условия.

Для нас это не проект, для нас это наша жизнь, и она конечная, она такая, какая она есть.

Вы довольны тем, как вы сейчас работаете, в финансовом плане?

Могло бы быть лучше, но в свете последних лет и событий - мы сводим дебет с кредитом. Но определенное напряжение чувствуется. Я с 2020 года начала читать эстонские газеты достаточно тщательно. И мне очень нравится этот энтузиазм и лёгкость, с которой эстонский бизнес ориентируется, быстро-быстро ищет новые возможности, закрывает одно, открывает другое, ищет лазы и проходы, чтобы выжить. Мы так не умеем.

Мне тут задали вопрос этим летом: знаете ли вы, кто ваш клиент? И я начала думать. В 2008 году мы точно не знали, кто будет нашим клиентом. Но я очень благодарна тем нашим эстонским гостям, которые приходят к нам с того самого первого сумасшедшего лета 2008 года до сего дня семьями, чтобы отметить праздник или встретиться с друзьями. Тем, кого мы узнаем и знаем уже много лет, и чьи дети сегодня сами стали родителями. Благодаря им мы стали сегодня рестораном.

Сегодня я знаю, и кто он, наш клиент, и кого я хотела бы видеть у себя. В Эстонии нашими клиентами являются все гости, которые нас знают, и понимают, что они приходят в наш дом, лично к нам.

Да. Мы перестали быть инфраструктурным заведением, у которого есть часы работы от и до и в которое можно просто заглянуть с дороги. Мы просим информировать нас о желании нас проведать. Отвечаем и по телефону, и по email.

Мы сами разрабатываем меню и рецепты, мы обсуждаем и пробуем (иногда вместе с гостями) вина, которые будем предлагать в меню. Нас нельзя назвать чисто немецким рестораном. Мы, скорее, место с немецким акцентом.

И, несмотря на то, что в эстонской провинции очень сложно быть рестораном, который приглашает на ужин, мы все-таки пытаемся убедить людей, что ужинать можно не только в Таллинне или Раквере, но и в деревне Высупере.

Получается, вы подстроили свой бизнес под себя и счастливы?

Да, из степеней – отрицание, злость, торг, депрессия, принятие – мы сейчас в абсолютном принятии. Самих себя, своего места, своих гостей, всего.

Очень долго мы этого не понимали. Но изначально речь была не о создании пузатого бизнеса, а о создании жизненного пространства для себя. То, что получилось, так оно и есть.

В меню Lahemaa Kohvikann до сих пор нет солянки.

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