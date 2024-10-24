Правительство создаст меру поддержки экспорта

Экономический кабинет правительства поддержал предложение министра экономики и промышленности Эркки Кельдо о создании меры поддержки экспорта, направленной на профессиональные ассоциации.
- Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Foto: Andras Kralla
Цель меры – поддержать способность профессиональных ассоциаций развивать экспортную деятельность своего сектора и направлять ресурсы на продвижение умных и создающих добавленную стоимость продуктов и услуг на внешние рынки. Объем меры поддержки составит два миллиона евро, и она будет профинансирована из структурных фондов Европейского Союза.
Министерство экономики и коммуникаций планирует открыть меру к весне 2025 года и рассчитывает поддержать около десяти представительных организаций компаний в течение двух лет.
По словам премьер-министра Кристена Михала, данная мера поддержки повысит экспортную способность эстонских компаний:
«Наш экспорт сокращался на протяжении последних семи кварталов, главным образом из-за замедления экономики наших крупнейших торговых партнеров, но сравнение первого и второго кварталов этого года указывает на улучшение ситуации. Для возобновления роста экспорта и обеспечения дальнейшего развития необходимы эффективные меры. Когда спрос начнет вновь расти, вопрос о том, как наши люди смогут производить товары с более высокой добавленной стоимостью для экспорта, потребует ответов. Новая мера поддержки поможет компаниям через представительные организации улучшить свои экспортные возможности с помощью более эффективных действий, чтобы большее количество решений с высокой добавленной стоимостью находило путь на внешние рынки».
По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, профессиональные ассоциации выразили явную потребность в создаваемой мере, чтобы они могли самостоятельно реализовывать поддерживающую экспорт деятельность.
«Важно прислушиваться к компаниям и их потребностям, и на этой основе принимать соответствующие решения. Мы в министерстве мы прилагаем усилия для того, чтобы открыть меру поддержки экспорта в ускоренном порядке, чтобы представительные организации могли как можно скорее начать необходимые действия. Поддерживающая деятельность включает, например, участие в выставках, найм экспортных советников или проведение исследований рынка», — пояснил министр.
Кельдо добавил, что поддержка направлена прежде всего на умные и создающие добавленную стоимость отрасли, включая цифровые решения, медицинские технологии, устойчивые энергетические решения и повышение ценности местных ресурсов. «Мы сосредоточены на секторах, где есть больший потенциал для инноваций и международного роста. Укрепление позиций на ключевых внешних рынках в этих областях поможет увеличить экспорт и, следовательно, всю экономику Эстонии», — сказал он.
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